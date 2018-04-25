СБУ и прокуратура Крыма будут расследовать госизмену директора николаевской «Зори» и депутата горсовета Картошкина

СБУ и прокуратура АР Крым будут расследовать госизмену менеджера Петра Порошенко депутата Николаевского горсовета Константина Картошкина, который на данный момент является директором николаевского ГП «Зоря-Машпроект».

Соответствующие документы на своей странице в Facebook опубликовал экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Согласно заявлению Портнова от 10 апреля, в 2014 году Константин Картошкин как гендиректор ПАО «Севастопольский морской завод», конечным владельцем которого был Петр Порошенко, ответил на письмо Минпроторга РФ о фактическом переходе предприятий под юрисдикцию России. По мнению Портнова, Картошкин своим ответом о финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия признал потерю украинской властью Крыма и правомерность деятельности органов иностранного государства.

В результате, как следует из писем ведомств, размещенных Портновым, СБУ приобщила его информацию к уже существующему делу, а прокуратура АР Крым внесла новое уголовное производство, которое касается Картошкина, в единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обратился в СБУ с заявлением о государственной измене в момент оккупации Крыма Россией менеджера предприятия Петра Порошенко Константина Картошкина.

В октябре 2014 года в Николаеве Петр Порошенко заявил, что гордится Константином Картошкиным, как членом своей команды. Как известно, Картошкин возглавлял список кандидатов в депутаты от партии Блок Петра Порошенко во время выборов в Николаевский городской совет в 2015 году. Добавим, что за 2017 год гендиректор ГП «Зоря»-«Машпроект» Константин Картошкин получил в качестве заработной платы 5 миллионов 805 тысяч 23 гривны.

В то же время Картошкин считает, что во всем должны разбираться компетентные органы.