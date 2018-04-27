Следственные действия на «Ника-Тере» проходили до глубокой ночи – работников порта не выпускали за его пределы

Алим Агакишиев Следственный действия, проводимые сотрудниками Генпрокуратукры при поддержке спецназа полиции на территории ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера», завершились только около 02:00 пятницы, 27 апреля.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили представители порта.

Напомним, что 26 апреля следователи Генпрокуратуры вместе с полицейским спецназом проводили выемку документов на «Ника-Тере». При этом спецназ сломал в порту ворота.

По их словам, все это время весь коллектив не выпускали за пределы административного здания.

В комментарии журналистам телеканала «Интер» начальник порта Алим Агакишиев сообщил, что из-за проводимых ГПУ мероприятий порт несет убытки.

– Они опечатали нашу бухгалтерию вчера, но по какой-то причине они посчитали, что этого недостаточно, и теперь я даже не знаю, как долго будут происходить эти обыски. Получается, они могут происходить бесконечно! А у нас клиенты, у нас машины. Вон видите, стоянка уже опустошается, клиенты разворачиваются – они не могут ждать, – сказал Алим Агакишиев, начальник порта ООО «МСП Ника-Тера».

При этом он отметил, что ни с одним из предприятий, которые указаны в постановлении Печерского суда на обыск, у «Ника-Теры» договорных отношений.

– У нас, лично у нас – у порта «Ника-Тера» – ни с одним из этих клиентов нет никаких договорных отношений и нет ни одного хозяйственного договора, – резюмировал Алим Агакишиев.

Напомним, группа компаний Group DF заявила, что обыски, которые Генеральная прокуратура проводила в морском терминале «Ника-Тера» (Николаев, входит в Group DF), являются очередной попыткой давления на группу и ее акционера.