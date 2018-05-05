Областное телевидение Николаева под угрозой закрытия - оборудование не принадлежит ТРК, а собственник настаивает на его возвращении

Продюсер филиала ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Николаевская региональная дирекция» Анастасия Тимановская заявила, что общественное региональное вещание Николаева под угрозой прекращения.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, она сообщает, что значительное количество оборудования телеканала не является собственностью компании, а находится в аренде Николаевской ОГА и ГП «Укркосмос», договора с с ними предыдущий руководитель ТРК Ярослав Индиков заключил с нарушениями.

«Основные арендодатели забалансового имущества филиала Николаевская облгосадминистрация, ГП «Укркосмос» и ТМ «Либкинд». Договоры ссуды с надписью «Либкинд» на общую сумму более 650 тысяч гривен, были заключены предыдущим руководителем ТРК «Николаев» Ярославом Индиков. Эти договоры вызывают много вопросов, потому что в актах приема-передачи отсутствует серийный номер технического оборудования. Для сравнения, все имущество, перечисленное в договорах с Николаевской облгосадминистрацией имеет серийный номер», - сообщает Тимановская.

Также отмечается, что сроки действия договора с арендодателем оборудования Либкиндом закончились еще в конце ноября 2017 года, и на данный момент собственник отказался продлевать ссуду и настаивает на возвращении имущества в срок до 7 мая.

«В случае изъятия этого оборудования из производственного процесса филиала - общественное региональное вещание на Николаевщине может остановиться. Эта информация стала неприятной новостью для большинства работников филиала, которые не знали, что оборудование, которое им представляли, как имущество ТРК самом деле им не принадлежит, - отметила Анастасия Тимановская.

Напомним, что ранее и.о. директора ТРК «МАРТ» Наталья Якобсон и главный редактор канала Алина Кокошко просили депутатов выделить предприятию дотацию из городского бюджета в размере 1 миллион 50 тысяч гривен на погашение долгов за аналоговое и цифровое вещание.

Ранее исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова назначила бывшего руководителя областного телеканала «Николаев» на должность и.о. директора коммунального предприятия «Март». Через время, Индиков написал заявление об увольнении с занимаемой должности, так как получил предложение на более интересную работу - советника председателя Николаевской ОГА. Тогда же функции исполняющего обязанности директора временно были возложены на редактора ТРК «Март» Наталью Якобсон.