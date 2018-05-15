«Определили четкие временные рамки»: в Минобразования обсудили вопрос передачи Николаеву спортгородка в парке Победы

Спортивный городок и фехтовальная школа в николаевском парке Победы сначала передадут на баланс спортивного комитета при министерстве образования и науки, чтобы потом передать его в коммунальную собственность города Николаева.

Об этом во вторник, 15 мая, шла речь в ходе встречи представителей Николаевской ОГА и Николаевского горсовета с заместителем министра образования и науки Украины Романом Гребой, сообщил на своей странице в Facebook замглавы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

По его словам, общение было продуктивным. Помимо Шевченко с замминистра общались первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко и начальник городского управления физкультуры и спорта Олег Машкин.

«Вместе мы еще раз прошлись по основным этапам на пути к решению вопроса о передачи школы и спортгородка, а также определили четкие временные рамки этого процесса. Сегодня, к сожалению, балансодержатель всего этого имущества не определен, оно буквально «висит в воздухе» в профильном министерстве. В связи с этим Национальный университет им. В.Сухомлинского в ближайшие дни повторно подготовит письмо в Министерство образования и науки Украины с просьбой передать имущественный спортивный комплекс на баланс спортивного комитета при Министерстве образования и науки, на балансе которого сейчас находится плавательный бассейн «Трудовые резервы». В свою очередь, в Министерстве образования также подготовят распоряжение о передаче этого объекта на баланс спорткомитета. Это основное, что нам сейчас необходимо сделать в кратчайшие сроки», – написал Шевченко.

Кроме того, по его словам, после завершения этой процедуры Николаевская ОГА передаст пакет документов на Кабмин с просьбой рассмотреть вопрос передачи имущественного комплекса с баланса спорткомитета при Министерстве образования на баланс города – в коммунальную собственность николаевской общины.

«Благо, у нас есть для этого все необходимые документы: решения сессии горсовета, письма университета, спортивных федераций и т.д. А главное – есть поддержка в лице руководства профильного министерства, народных депутатов от Николаева и их заверения в готовности всеми силами способствовать ускорению этого процесса», – добавил вице-губернатор.

Как известно, весь имущественный комплекс спортгородка в парке Победы находится на баланса ЧАО «СК «Жилпромстрой-8» Стоит отметить, что ранее в интервью изданию «Левый берег» глава Николаевской ОГА Алексей Савченко рассказал, что Минобразования предложило сдавать споргородок в парке Победы в аренду Николаеву за 1 миллион гривен в месяц.

- Я не могу сказать, сколько я раз встречался с министром образования, госпожой Гриневич на тему того, чтобы нам передали этот стадион. Город Николаев выделил субвенцию на строительство объектов - той же школы фехтования - для того, чтобы потом в целом взять этот стадион на баланс и обслуживать его. И, представляете, происходит встреча с представителем Минобразования, где мы слышим: мол, ребята, платите нам миллион гривен в месяц аренды... - рассказал тогда Савченко.

Напомним, что спортивный комплекс Николаевская ОГА хочет передать в коммунальную собственность Николаева. Передача целостного имущественного комплекса уже согласована Министерством экономического развития и прорабатывается Министерством образования. Николаевский городской совет принял решение об обязательствах по использованию имущества спорткомплекса исключительно по целевому назначению и невозможности его отчуждения в частную собственность.

В апреле 2017 года городской совет выделил 40 миллионов 170 тысяч гривен как субвенцию в бюджет области на строительство спортивного городка. Эти деньги использовали на оплату работ, фактически выполненных в 2013-2016 годах, а также работ, выполненных в 2017 году. Как отмечал тогда вице-губернатор Валентин Гайдаржи, ранее указанные работы не были профинансированы в связи с отсутствием средств, которые должны были поступить из государственного бюджета.

А 12 мая этого года фехтовальную школу отключили от электричества. На следующий день энергоснабжение при содействии Николаевской ОГА было возобновлено.