«Вооружены и очень опасны», - на Николаевщине продолжают разыскивать банду, ограбившую ТРЦ «Фабрика»

В Николаевской и Одесской областях продолжаются оперативные мероприятия по розыску членов вооруженной банды, совершившей вооруженное нападение в ТРЦ «Фабрика» в Херсоне.

Об этом на своей страницей в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Обращаюсь к нашим гражданам – предоставляйте в полицию любую информацию, которая поможет установить местонахождение и способствовать задержанию подозреваемых».

- Вооружены и очень опасны, - сказал о грабителях Аброськин.

Как известно, в ночь на 14 мая в Херсоне банда, состоящая из жителей Херсонской и Николаевской областей, совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Пытаясь уйти от преследования, дважды сменили автомобили. В Николаевской области и еще нескольких регионах ввели план «Сирена». Налетчиков на ювелирный магазин в торговом центре в Херсоне, среди которых двое жителей Николаевщины, подозревают еще в 17 разбоях по восьми областям. В полиции также опубликовали ориентировки с фото и именами предполагаемых нападавших.