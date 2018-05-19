«Не убей!»: в Николаеве прошел митинг против притравки животных в «концлагерях»

В Николаеве под зданием городского совета в субботу, 19 мая прошел митинг против притравки животных.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Около 30 людей пришли в поддержку законопроекта, который запрещают приправку. В руках они держали плакаты, листовки, а также приклеивали мини-листовки себе на грудь с надписями: «Человек собаке друг», «Не убей», «Мы против убийства бездомных собак», «Мы против притравки животных». Также среди митингующих были дети, некоторые нарядились в стилизованные костюмы животных.

Елена Бардан и Эльвира Галущенко В частности, организаторы митинга Елена Бардан и Эльвира Галущенко рассказали, что в Николаеве существуют специальные притравочные станции, о которых мало кому известно.

- В этих «концлагерях» пойманных животных убивают варварским методом. Они как правило содержатся в ужасных условиях, антисанитарии и прикармливают их для того, чтобы поддерживать общее состояние, а не для того, чтобы просто покормить. Животных фиксируют, ограничивают в пространстве, калечат – вырывают ногти и клыки, и оставляют на растерзание охотничьим собакам. Потом еще живое животное приводят в чувства, подлечивают и через время «пытки» повторяются и так до момента пока он не умрет, - заявила Бардан.

Помимо этого, присутствующие выступали за процедуру ОСВ – отлов, стерилизация и выпуск животных, а также поддерживали депутата Ларису Веселовскую, которая на 37-й сессии рассказывала про новую программу.

Юрий Степанец Стоит отметить, что во время митинга присутствующие заметили идущего на работу вице-мэра по вопросам ЖКХ Юрия Степанца и пригласили его высказаться по данной проблеме.

Сам Степанец впервые услышал про данные лагеря, и отметил, что на данный момент готовятся две программы, и одна из них в скором времени будет принята на сессии депутатами. При этом, вице-мэр отметил, что выступает против выпуска собак на улицу, однако добавил, что и денег на постоянное содержание животных в приютах у города нет.

- Я вчера послушал Веселовскую (депутат Лариса Веселовская, - ПН) и у каждого есть свое мнение. Я против выпуска в ествественную среду обитания. Еще раз говорю, естественная среда обитания это дом, не улица, не помойка… Поэтому то, что предлагает Веселовская, ну она может предлагать. Как депутаты примут по такому пути и пойдем… Права и другая сторона, там все таки жестокое обращение, если мы ее взяли, чипировали, подлечили, и опять выкинули на улицу. Это нормально вообще? Я считаю, что нет, - заявил Степанец.

Также он отметил, что никто не будет убивать здоровых и вменяемых животных – «никто не говорит о поголовном истреблении». Однако митингующие в это не поверили.

- Если даже мы уберем собак сегодня, на их места придут собаки с окраин и будут не стерилизованные, злобные и агрессивные. Собаки это территориальное животное, оно держит территорию, оно привыкло здесь жить и адаптировалось, люди его знают… Мы говорим о Жучке, Бобике, которые живут во дворах, их любят бабушки, дети, а под вашу систему сейчас попадут все собаки, никто не будет разбираться – злая она или агрессивная, - заявила Эльвира Галущенко.

Напомним, что в четверг, 10 мая, на митинге против эвтаназии животных, николаевская тяжеловеска, трехкратная абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, обладательница титула «Самая сильная женщина Планеты», 14-кратная рекордсменка мира Анна Куркурина назвала всех власть имущих в Николаеве «с*ками» и «пид@рами».

Ранее сообщалось, что 10 мая, возле Николаевского городского совета проходил митинг за отставку нового директора КП «Центр защиты животных» Александра Голобродского.