У российского миллиардера Абрамовича истек срок британской визы, а новую ему не выдали

Роман Абрамович У российского миллиардера Романа Абрамовича истек срок британской визы инвестора, а новую ему не выдали.

Об этом сообщает Сноб, ссылаясь на The Bell.

По словам двух источников в окружении бизнесмена, предыдущая виза у миллиардера истекла больше трех недель назад, однако третий собеседник утверждает, что Абрамович еще не получал официального отказа — британские власти продолжают рассматривать его документы.

По данным базы ADS-B Exchange, в последний раз личный самолет Абрамовича был в Лондоне 1 апреля. Отмечается, что из-за проблем с документами, он не смог приехать на финал Кубка Англии, где принадлежащий ему футбольный клуб Chelsea победил Manchester United.