У российского миллиардера Абрамовича истек срок британской визы, а новую ему не выдали

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Роман Абрамович
У российского миллиардера Романа Абрамовича истек срок британской визы инвестора, а новую ему не выдали.

Об этом сообщает Сноб, ссылаясь на The Bell.

По словам двух источников в окружении бизнесмена, предыдущая виза у миллиардера истекла больше трех недель назад, однако третий собеседник утверждает, что Абрамович еще не получал официального отказа — британские власти продолжают рассматривать его документы.

По данным базы ADS-B Exchange, в последний раз личный самолет Абрамовича был в Лондоне 1 апреля. Отмечается, что из-за проблем с документами,  он не смог приехать на финал Кубка Англии, где принадлежащий ему футбольный клуб Chelsea победил Manchester United.

В то же время представители бизнесмена и миграционного департамента Великобритании отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины. 
 
Также Великобритания пригрозила России закрытием торгового представительства на севере Лондона. А Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян из так называемого «кремлевского списка», российских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.
 
Людмила Жерновская

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русскийобщество