Из плена пиратов в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков

Из пиратского плена в Нигерии освобождены шестеро украинских моряков.

Об этом сообщает 24 мая министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Twitter.

Пятеро уже вернулись в Украину, шестой завершает лечение в Нидерландах.

«Сегодня пять украинских моряков, которые почти месяц удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера, вернулись в Украину. Еще один украинец прибудет после завершения лечения в Нидерландах», - написал министр.

Климкин поблагодарил нидерландских и нигерийских партнеров за помощь и поддержку.

В мая 2018 года Министерство иностранных дел констатировало увеличение количества фактов задержания и ареста украинцев - членов экипажей морских судов за рубежом и предостерегало от сотрудничества с сомнительными компаниями.

Напомним, 11 мая в акватории Азовского моря возле Бердянска (Запорожская область) спасатели ГосЧС Украины начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые накануне в 5:30 утра вышли в Азовское море на катере «Амур» с территории базы отдыха «Искра», однако через сутки домой не вернулись.

Позже появилась информация, что пропавших рыбаков из Бердянска задержали пограничники РФ и они находятся в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщила жена одного из рыбаков, которой позвонили российские пограничники.

12 мая в МИД Украины заявили, что российская сторона отказывается предоставлять информацию о возможном задержании украинских рыбаков. В Ейск отправился украинский консул.

Позже ФСБ России обвинило похищенных рыбаков из Очакова в браконьерстве - на капитана открыли уголовное дело.