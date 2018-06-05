В Николаеве завтра разведут мосты для проводки судна в акваторию «Николаевского судостроительного завода»

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В Николаеве в среду, 6 июня планируют развести Южнобугский (Варваровский) и Ингульский мосты.

Об этом сообщает предприятие «ЭЛУ Автодорог».

Планируется, что разводка мостов пройдет с 12:00 до 13:00. При этом предприятие просит всех учесть эту информацию при планировании своего маршрута на завтрашний день.

Отмечается, что разводить мосты будут для проводки судна в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод».

Напомним, что в Николаеве в субботу, 19 мая, разводили Ингульский и Варваровский мосты, чтобы корабль ВМС Украины зашел в гавань. Также его разводили 24 мая, но уже для выхода корабля

Также в Николаеве с понедельника, 4 июня, на Ингульском мосту начали проводить комплекс работ по ликвидации ямочности дорожного покрытия.

Юлия Давиденко

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русскийобщество