В Николаеве завтра разведут мосты для проводки судна в акваторию «Николаевского судостроительного завода»

В Николаеве в среду, 6 июня планируют развести Южнобугский (Варваровский) и Ингульский мосты.

Об этом сообщает предприятие «ЭЛУ Автодорог».

Планируется, что разводка мостов пройдет с 12:00 до 13:00. При этом предприятие просит всех учесть эту информацию при планировании своего маршрута на завтрашний день.

Отмечается, что разводить мосты будут для проводки судна в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод».

Напомним, что в Николаеве в субботу, 19 мая, разводили Ингульский и Варваровский мосты, чтобы корабль ВМС Украины зашел в гавань. Также его разводили 24 мая, но уже для выхода корабля.

Также в Николаеве с понедельника, 4 июня, на Ингульском мосту начали проводить комплекс работ по ликвидации ямочности дорожного покрытия.