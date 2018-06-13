Контрразведка США порекомендовала не брать смартфоны и ноутбуки на ЧМ в России

Контрразведка США посоветовала американцам, которые едут в Россию на ЧМ-2018, не брать с собой электронные устройства, поскольку их могут взломать хакеры или российское правительство.

Об этом сообщает Reuters.

Глава управления национальной контрразведки США Уильям Эванина заявил, что если болельщики планируют взять с собой мобильный телефон, ноутбук, карманный компьютер или другое электронное устройство, им нужно помнить, что любые данные на этих устройствах, особенно личная информация, могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам.

Он посоветовал брать в поездку временное устройство и вынимать из него батарейки при выключении.

По его словам, наибольшему риску подвергаются высокопоставленные бизнесмены и государственные чиновники.

Британская разведка издала похожие предупреждения для болельщиков, которые собираются поехать в Россию.

Напомним, ранее в Белом доме призвали болельщиков не ехать на ЧМ-2018. Также ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Также, Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что Россия будет использовать Чемпионат мира-2018 как элемент пропаганды.