Николаевский рыбоохранный патруль проведет расследование из-за заявления рыбаков о принудительных членских взносах

Николаевский рыбоохранный патруль проведет служебное расследование относительно заявления от рыбаков-любителей о том, что представители «Украинского общества охотников и рыбалок» при поддержке отдельных представителей рыбоохраны требуют с них платить членские взносы.

Об этом идет речь в сообщении, пришедшем от пресс-службы Николаевского рыбоохранного патруля на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские любители рыбалки посетовали, что представители общественных организаций при поддержке некоторых инспекторов рыбоохраны требуют платить своеобразную дань в виде членских взносов.

В рыбоохранном патруле отметили, что «Украинское общество охотников и рыбалок» является общественным объединением и осуществляет уставную деятельность исключительно на основании добровольности организации своих членов для защиты их прав и удовлетворении общих интересов.

«Таким образом, участие в данной организации, в частности, уплата членских взносов, является сугубо добровольным и не подконтрольным органам рыбоохраны. Действительно, в соответствии с п. 4.1. Правил любительского и спортивного рыболовства на водоемах, предоставленных общественным объединениям для организации любительского рыболовства любительский лов рыбы, других водных живых ресурсов осуществляется членами таких объединений - по их членским билетам, а другими гражданами - по платным отловочным карточкам, которые выдаются этими объединениями», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что Николаевской областной организации УООР никаких водоемов (их частей) для организации рыболовства не предоставлялось.

«В соответствии с п. 3.2. Правил любительского и спортивного рыболовства любительское рыболовство на водоемах общего пользования осуществляется бесплатно и без предоставления специальных разрешений. В связи с этим, Николаевский рыбоохранный патруль просит немедленно сообщать о фактах требования предоставления членских билетов каких-либо общественных организаций государственными инспекторами рыбоохраны по телефону (0512) 37-54-52. Дополнительно сообщаем, что по информации, изложенной в сообщении рыбаков-любителей, в Николаевском рыбоохранном патруле будет проведена служебная проверка», – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 сентября 2017 года на территории Березанского района сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры и при поддержке пограничной службы Азово-Черноморского регионального управления провели ряд санкционированных судом обысков у работников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, а также рыбаков, которые занимались браконьерством. В самом рыбоохранном патруле это назвали «ответом на их эффективную работу»

Позже, 20 ноября 2017 года сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. Позже в СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом.

Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.