Мэрия Николаева грозит разорвать договоры с перевозчиками в Матвеевку и Корениху, если те не решат проблему с «маршрутками»

Городская власть Николаева предупредила фирмы-перевозчиков «Евротранстехсервис» и «Алан-Техно», которые обслуживают перевозки в микрорайон Матвеевки и Большую Корениху, что в случае несоблюдения планового количества подвижного состава с ними будут разорваны договоры.

Об этом идет речь в обращении первого вице-мэра Владимира Крыленко к директорам данных фирм-перевозчиков.

Ранее сообщалось, что Крыленко отчитал транспортное управление Николаевского городского совета за то, что о перекрытии трассы «Николаев – Ульяновка» узнает из интернета, а не от работников управления.

«В ООО «Евротранстехсервис» (обслуживает маршрут № 54 Матвеевка - станция Николаев-грузовой) и ООО «Алан-Техно» (обслуживает маршрут №23 (Центральный рынок - Большая Корениха) уже направлены письма, в которых руководители предприятий предупреждены о недопустимости срыва договорных условий в части соблюдения планового количества транспортных средств на указанных маршрутах. в случае невыполнения требований власти эти договоры могут быть прекращены», - говорится в сообщении.

Также, Владимир Крыленко отметил, что «город сегодня принимает меры, чтобы в кратчайшие сроки решить эту проблему».

«Впрочем власть работает и над системным решением вопроса общественного транспорта в Николаеве. Тогда частные перевозчики будут вынуждены предоставлять качественные услуги, или уступить место тем, кто хочет работать нормально», - передает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 июня, жители Матвеевки на час перекрывали трассу Николаев-Ульяновка, дабы обратить внимание властей на проблему, которая образовалась с автобусами. В свою очередь, жители Матвеевки возмущены из-за проблем с транспортными перевозками, поскольку автобусы ходят один раз в час и их всего три на маршруте.