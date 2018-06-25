Ремонт снигиревской трассы, который проводили в дождь, проверит ГП «Дорожный контроль качества»

Независимая лаборатория государственного предприятия «Дорожный контроль качества» проверит качество выполнения ремонта трассы Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка), который проводили в дождь.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Службы автомобильных дорог Николаевской области.
Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин пожаловался на укладку асфальта на снигиревской трассе, которую проводили во время дождя и опубликовал соответствующее видео.
В свою очередь, руководитель САД Николаевской области Андрей Максименко сообщил, что самой укладки асфальта он на видео не заметил.
Теперь проверкой правдивости информации и качеством выполненных работ займется независимая лаборатория ГП «Дорожный контроль качества».
— Службой подана заявка в независимой лаборатории ГП «Дорожный контроль качества» на проведение проверки качества выполненных работ на данном участке. По предоставленным выводами будет осуществлен расчет с подрядной организацией за выполненные работы, - сказано в сообщении.
В комментарии «Преступности.НЕТ» Андрей Максименко сообщил, что сотрудники лаборатории возьмут на исследование образец асфальта и проверят, действительно ли работы проводились во время дождя. Если выяснится, что это так, подрядчики, выполняющие работы, снимут слой асфальта и уложат его заново за свой счет.
Напомним, 50 миллионов гривен на окончание ремонта трассы Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка) уже есть, а закончить дорогу надеются до августа.