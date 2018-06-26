После задержания Цыбули по подозрению во взятке руководить Николаевским СИЗО будет его заместитель

Сергей Шамшура Исполняющим обязанности начальника ГУ «Николаевский следственный изолятор» назначили Сергея Шамшуру.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Руководить СИЗО Шамшуру назначили 20 июня во время визита в учреждение и.о. начальника Южного межрегионального управления по ВИУНП МЮ Александра Малахова и начальника ГКИС Украины ЮМУ по ВИУНП МЮ Владимира Мастицкого.

«Во время посещения учреждения было объявлено приказ Министерства юстиции Украины о назначении исполняющим обязанности начальника государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор» - начальника арестного дома подполковника внутренней службы Сергея Шамшуру», – говорится в сообщении.

Кроме того, во время обхода СИЗО проверили контрольно-следовую полосу внутренней запретной зоны и предоставили ​​ оценка деятельности учреждения в направлении охраны.

Согласно декларации Сергея Шамшуры за 2017 год, он владеет квартирой в Николаеве на 51,3 квадратный метра, а его жена, которая также работает в Николаевском СИЗО, – четвертой частью квартиры на 23,4 квадрата.

Также Шамшура имеет «Honda Civic» 2008 года выпуска, а за минувший год заработал в СИЗО 211 тысячу 847 гривен.

Напомним, что ранее на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов. Позже суд отправил подозреваемого Цыбулю под ночной домашний арест.