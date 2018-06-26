«Я вспомнил об этом товарище», – директор «Николаевэлектротранса» взял на работу находящегося под следствием сына депутата Копейки

Николай Копейка Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко взял на должность начальника службы по диспетчеризации Николая Копейку, сына депутата горсовета Игоря Копейки.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Да, я взял человека на работу. Он занимается движением трамваев, троллейбусов, отслеживает графики, составляет графики. Вот этой работой он занимается. Скажем так, составлением графиков движения троллейбусов и трамваев по городу. Он курирует эти вопросы, - сообщил директор КП.

Владимир Евтушенко Также он добавил, что искал подходящего человека на должность и вспомнил о Николае.

- Я вспомнил об этом товарище. Я его давно знаю, еще с детства. Я знаю, что он очень порядочный и спокойный человек. И хорошо знает оргтехнику, поэтому я его взял на работу, - отметил он.

Также Евтушенко заявил, что если суд подтвердит вину Николая Копейки, то тот напишет заявление об увольнении.

- Мы обсуждали с ним этот вопрос. И я сам по себе считаю, что то в чем он обвиняется или подозревается, виноват он или нет - будет решать суд. Как я понимаю ситуацию, то это просто случайность. Я ему сказал, что, если будет обвинение со стороны суда и он будет виноват, то он пишет заявление на увольнение и спокойно уйдет с работы, - добавил Евтушенко.

Несмотря на то, что на данный момент Николай находится под следствием, Евтушенко мешает лишь тот факт, что пока Копейка не может выходить в случае чего ночью.

- Мне мешает! Мне хочется, чтобы он выходил ночью и проверял или контролировал работу. А он ограничен. После 18:00 ему нельзя выходить. Свой рабочий день с 8:00 и до 18:00 он делает, но хотелось бы, чтобы и ночью регулировал вопросы, - рассказал он.

Напомним, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

В итоге Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Позже Николаю Копейке суд изменил меру пресечения на домашний арест в ночное время суток.