Николаевские спасатели учились действовать при аварии на Южно-Украинской АЭС

На Николаевщине спасатели учились действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О начале тренировок органов управления и сил гражданской защиты территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Николаевской области 26 июня уведомили электросирены и громкоговорители, которые расположенные на территории Южноукраинска и Вознесенска, а также в Арбузинском, Братском, Вознесенском, Доманевском и Первомайском районах области.

По тактическому замыслу, при проведении планового технического обслуживания систем безопасности возникла внештатная ситуация, которая развилась из «Аварийной готовности» до «Коммунальной аварии». Зона возможного опасного радиационного загрязнения при коммунальной радиационной аварии на ЮУ АЭС составляет 2826 квадратных километров.

Первоочередными действиями тренировочной операции стало оповещения органов управления и населения в зоне наблюдения, одновременно с этим развернули работу органы по вопросам эвакуации - областной комиссии по вопросам эвакуации, комиссии по вопросам эвакуации зоны наблюдения и районов, принимающих эвакуированное население.

Следующий этап заключался в выдаче препаратов йодной профилактики и средств защиты органов дыхания на сборных пунктах эвакуации. Вместе с радиационной разведкой маршрутов эвакуации проведена эвакуация населения в безопасную зону и приняты меры по поддержке нормальных условий жизнедеятельности в местах временного размещения эвакуированного населения.

Во время итогового совещания было отмечено, что все учебные цели тренировки достигнуты. Как отмечали участники и гости мероприятия, такие тренировки должны практически отрабатываться на постоянной основе, чтобы обеспечить безопасность гражданам, проживающим в непосредственной зоне ответственности подобных объектов.

Напомним, что на Южно-Украинской АЭС провели обыски из-за закупки неэффективной системы пожаробезопасности, которая могла привести к катастрофе.

Несколько позже в полиции раскрыли детали махинаций на Южно-Украинской АЭС. На самой АЭС сделали заявление, что «сами заинтересованы в установлении правды».