Задержанному за взятку начальнику Николаевского СИЗО изменили меру пресечения на личное обязательство

коллегия судей В понедельник, 9 июля, Апелляционный суд Николаевской области изменил меру пресечения начальнику Николаевского СИЗО Роману Цыбуле на личное обязательство.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, ранее в Центральном районном суде Николаева Цыбуле избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В ходе судебного заседания адвокат подозреваемого заявил, что протокола НСРД, который бы доказывал предложение взятки Уваровым Цыбуле, нет. По словам одного из адвокатов, часть статьи, указанная в подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения, неясна - обещание взятки или получение взятки. В постановлении также не было указано, по каким причинам избрана наиболее тяжкая мера пресечения.

По словам Тимошина, Цыбуля прописан в Николаеве, несмотря на то, что в ходатайстве указано, что начальник сизо зарегистрирован в Чернигове. В связи с этим отсутствует риск того, что он будет избегать органов досудебного расследования. Кроме того, он отметил, что на данный момент не предоставлены доказательства, в которых было бы указано, кем являются Уваров и Сагареашвили, которые, исходя из ходатайства, предлагали взятку Цыбуле.

Цыбуля и его адвокаты прокурор

В свою очередь, прокурор просил суд отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, поскольку риски, что Цыбуля может скрываться, а также влиять на свидетелей в уголовном производстве существуют. Это связано с тем, что стороне обвинения не предоставили документ, подтверждающий то, что он уволен с должности. Также по словам Рябенко, все доказательства были указаны ранее.

В итоге коллегия судей постановила отменить решение судьи Центрального районного суда Николаева Галины Подзигун и изменить меру пресечения Цыбуле на личное обязательство.

Напомним, что ранее на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Также ранее в ходе заседания стало известно, что Цыбуля после того, как его задержали, был уволен.