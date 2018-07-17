«Штурмовики, миномёты и вертолеты»: В ВМС показали, как проходят учения «Си-Бриз» на Ширлане

В субботу, 14 июля, на военном полигоне Широкий Лан сухопутный компонент украинско-американских учений «Си бриз - 2018» продемонстрировал отдельные элементы обучения для средств массовой информации.

Об этом сообщают в пресс-центре Командования ВМС ВС Украины.

В мероприятии приняли участие военнослужащие подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии Украины, пограничных войск, Соединенных Штатов Америки, Грузии и Молдовы. Были задействованы штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, 60 и 120 миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и бронированная техника.

«Ключевым моментом дня стала мастерская взаимодействие и управление межнациональным подразделением. Под руководством инструкторов Соединенных Штатов Америки и Украины военнослужащие межнационального подразделения выполнили учебные элементы по сценарию: патрулирование, десантирование личного состава из вертолета с помощью системы «Адаптер», эвакуации группы с помощью вертолета беспосадочным способом», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие продемонстрировали свои действия во время проведения тактических учений с боевой стрельбой и отработки совместных действий при установке мобильного блокпоста.

В ходе брифинга руководители учения «Си бриз - 2018» контр-адмирал Алексей Неижпапа и капитан 1 ранга Мэтью Лиман, отметили, что межнациональное подразделение демонстрирует высокий уровень боевого слаживания, и полностью готово к выполнению военных операций, планируемых в ходе проведения обучения.

Напомним, что ранее в Николаевской области стартовали учения «Си Бриз», в ходе которых николаевские бойцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводили тактические учения в составе взводов. Также ранее на учениях провели высадку морского десанта, задействовав корабль и вертолет.