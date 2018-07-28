Помолиться в честь 1030-летия крещения Киевской Руси пришло около 10 николаевцев

В субботу, 28 июля, в Николаеве на улице Садовой, возле креста «2000-летия Рождества Иисуса Христа» николаевцы помолились в честь празднования 1030-летия крещения Киевской Руси. Немногочисленный молебен провели служители Кафедрального собора Касперовской иконы Божей Матери Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сообщает «NikLife».

Верующие возле креста во главе с батюшками соединились в единой молитве за украинский народ и святого князя Владимира. Как и в прошлом году мероприятие не стало массовым, так как помолиться в честь указанной даты со дня Крещения Руси собралось около 10 горожан без присутствия кого-либо из представителей городской и областной властей.

При этом, неизвестные сообщили о заминировании 10 церквей, соборов и храмов Московского патриархата на Николаевщине. Однако, после проверки помещений кафедрального собора Рождества Богородицы по улице Лягина и Свято-Никольского соборного храма по улице Фалеевская, а также прилегающих к ним территорий взрывных устройств или предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни людей не обнаружено. Также, сотни верующих съехались в Киеве где проходит крестный ход. На Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому собрались первые лица страны.

Отметим, что праздник, крещения Киевской Руси несмотря на то, что его история уходит корнями еще в X век, начали официально праздновать в Украине только в 2008 году. Крещение же князем Владимиром в 988 году считается официальным началом крещения и всей Руси. Также, по церковному календарю христиане в этот день чтят память равноапостольного князя Владимира – правителя, который искоренил язычество на Руси и крестил славянский народ.

Напомним, что в пятницу в Киеве прошел крестный ход от Московского патриархата.