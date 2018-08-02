В Николаеве сад №67, где два года назад отремонтировали крышу и помещения, могут демонтировать

Здание детского сада №67 «Родничок» в Ингульском районе Николаева, которому в 2017 году присвоили третью стадию аварийности, могут демонтировать.

Об этом стало известно в среду, 1 августа, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета.

Директор управления капитального строительства Николаева Роман Бохин докладывал по вопросу внутреннего перераспределения средств для проведения работ по проектировке ремонта детских садов № 67, 130, а также школ №24 и 51. В частности их планируют распределить с сада № 5, 29 и школы №3,потому что не были предусмотрены деньги капстроительством на проектирование объектов.

— В конце 2017 года управлением образования было проведено обследование этих зданий, здания имели большие проблемы — от класса аварийного объекта до класса невозможности нормальной эксплуатации. Сейчас предлагается за счет денег, которые предусмотрена на проектирование и ремонт пожарных систем, перераспределить на эти 4 объекта. Предлагается снять деньги с ДНЗ №5, 29 и школы №1. Эти три объекта сейчас в комплексных проектах Департамента энергоэффективности, поэтому мы можем эти деньги направить на другие объекты. Предлагается распределить на ДНЗ 67 - 407 тысяч, на ДНЗ 140 - 300 тысяч, ЗОШ 24 - 639 тысяч 874 гривны, школа №51 - 600 тысяч. В первую очередь, самая сложная ситуация - это ДНЗ 67 и ЗОШ №24, — сказал Бохин.

Также он добавил, что работы будут проводиться в три этапа, самый главный из которых это определение вида строительства.

— Потому что, возможно, даже не будет капитальный ремонт, а реконструкция, а на одном из объектов - даже рассматривается новое строительство, — сообщил директор УКСа.

В частности член комиссии Станислав Мишкур поинтересовался, какие работы входят в 400 тысяч по саду №67.

— Это только на проект: в первую очередь это геология, геодезия и лабораторные технические исследования. И тогда мы будем понимать, что мы дальше делаем. Ориентировочно 3 - 4 месяца будут первые данные. 1 октября мы будем понимать вид строительства - реконструкция или новое строительство. Там рассматривается вариант демонтажа (67 детсада, - ПН), — подытожил Бохин.

В итоге депутаты согласовали данное перераспределение средств.

Отметим, что согласно открытым данным на сайте Prozorro, в 2016 году проводилась реконструкция кровли здания, также проводился текущий ремонт помещений.

Напомним, что в Николаеве родители жаловались, что детский сад №67 хотят закрыть. В свою очередь, народный депутат Украины, председатель Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк потребовал от Николаевской городской власти ответа о том, что происходит с детским садом №67 в Ингульском районе.

Также депутаты «бюджетной» комиссии Николаевского горсовета просили Ермолаева проверить, почему не проводился ремонт в саду №67, зданию которого 55 лет.