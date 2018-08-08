Депутаты Николаевского горсовета хотят, чтоб по факту конфликта сотрудницы ДЖКХ и Репина была проведена служебная проверка

Депутаты Николаевского городского совета требуют провести служебную проверку по факту заявления сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства Валерии Корчаговой, которую, по ее словам, заперли в кабинете и не выпускали.

Об этом шла речь во вторник, 7 августа, в ходе постоянной депутатской комиссии по правам человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально об этой ситуации напомнил глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов. После того, как заместитель городского головы Юрий Степанец рассказал, за что второй раз отстранили директора ДЖКХ Андрея Палько, Дятлов поинтересовался, проводится ли служебное расследование по заявлению Валерии Корчаговой, которая рассказала о том, что заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин запер ее в кабинете и не выпускал.

— На прошлой неделе в средствах массовой информации было видео, где непосредственно ваш подчиненный, ваш сотрудник – женщина, говорит о том, что она была забарикадирована в течение полудня в кабинете вашего подчиненного господина Репина. Скажите, пожалуйста, вы, как руководитель, заммэра и мужчина, как вы считаете, по такому факту должна быть реакция хоть одного руководителя городской исполнительной власти? Нужно ли проводить проверку, выявлять факты? Уже прошла неделя, - спросил Игорь Дятлов.

Глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева, в свою очередь, отметила, что это вопиющий факт и по данной ситуации надо провести служебное расследование. После чего депутат предложила членам комиссии проголосовать за то, чтоб инициировать служебное расследование в отношении Репина.

— Как по мне, кричащий факт того, что это происходит в стенах департамента ЖКХ, это происходит в рабочее время, это происходит по отношению к женщине. Это происходит по отношению к женщине с определенным статусом. И не реагировать на это, извините меня, все мною глубокоуважаемые мужчины, я не могу. Первое – потому что у нас комиссия с хорошим названием – о защите прав человека. Поэтому я прошу поставить на голосование вопрос о необходимости проведения служебного расследования только по этому факту. Это не имеет отношение ни к работе временной комиссии, это не имеет отношения ни к проведению конкурса, это вообще не имеет ни к чему отношения, это имеет отношение только к одному – к организации работы исполнительных органов и к тому, как они относятся к своим подчиненным людям, - заявила Елена Киселева.

Депутаты поддержали ее инициативу и проголосовали за проведения расследования по этому поводу.

Напомним, в Николаевском городском совете проверят законность компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии фирме, которая зимой установила каток на Соборной площади.