В Соляных из-за долгов ЖЭКа отключили 27 лифтов – мэр Николаева говорит, что за них платить из бюджета не может

В николаевском микрорайоне Соляные с 8 августа из-за долгов ЖЭК ООО «Соляные» перед «Николаевоблэенрго» отключили 27 лифтов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница микрорайона.

– С 8 августа отключено 27 лифтов. Я уже как житель этого района обзвонила все, что только можно. Отключили за неуплату старым ЖЭКом «Соляные», дома передали ЖЭКу «Бриз». Якобы перед облэнерго существует задолженность на 150 тысяч гривен, – сказала местная жительница.

Об этой проблеме упоминал на заседании исполкома 9 августа и городской глава Николава Александр Сенкевич.

– Мы занимаемся сейчас решением этого вопроса. Невозможно сегодня финансировать те объекты. Я буду встречаться с директором, с главой правления облэнерго и разговаривать о заключении новых договоров с «Бризом», компаниями, которые будут обслуживать эти дома, – сказал Сенкевич.

Также звучало, что в микрорайоне подомно заключают договора на обслуживание другие компании. В частности уже около 60 домов, которые ранее обслуживало ООО «Соляные» подписали договора с ЖЭКом «Бриз».

При этом мэр подчеркнул, что с городского бюджета невозможно оплатить долг частной компании и советует жильцам подписывать договора с другими управляющими компаниями и платить на другой счет.

– К вам просьба, как депутату по округу (обращаясь к депутату Алексею Лепишеву, округ которого находится в микрорайоне Северный, - ПН), в котором происходят подобные отключения, проинформировать о новых реквизитах, чтобы они не продолжали платить компаниям, которые не обслуживают их дома и получают деньги. У вас, я вижу, группа тут, которая готова помочь, вплоть до того, чтобы распечатать маленькие бумажечки и наклеит на каждую дверь, чтобы он знал куда платить и не платить тем мошенникам, которые, собирая деньги, не обслуживают жилой дом, – подытожил Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве 18 июня примерно в 10 домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты от электроснабжения. В частности, на сессии мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение отработать возможность выделения возвратной финансовой помощи частному ЖЭКу «Соляные» для погашения долгов перед «Николаевоблэнерго» за электроэнергию.

26 июля на сессии горсовета также стало известно, что по той же причине отключили лифты в домах по улице Архитектора Старова,8, 10-б и 10-г.