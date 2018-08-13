В Николаевской школе №36 недобор – на учебный год подали заявки меньше 150 детей

В Николаевской общеобразовательной школе №36 недобор детей – заявления на обучение подали 137 человек.

Об этом шла речь в понедельник, 13 августа, в ходе аппаратного совещания в Николаевском городском совете, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальника управления образования горсовета Анны Лычко, недобор детей по всем классам. В 10-11 классы вообще нет заявлений.

— Всего – и с теми, что зачислены, и с желающими, — 137 человек. Первый класс – 22 ребенка оформили документы и есть 12 желающих, второй класс – 16 желающих, третий класс – 16 желающих, четвертый класс – 10 желающих, пятый класс – 5 желающих, 10-й класс – 6 желающих. И те классы, что оставались и учились в 5-й вечерней школе, — 20 учеников 7-го класса плюс один желающий ребенок, 13 учеников 8-го класса и 4 желающих, 11 учеников 9-го класса и один желающий ребенок, - сообщила Анна Лычко.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко, в свою очередь, отметил, что нужно провести в этом направлении работу с родителями. В ответ на это городской голова Александр Сенкевич поручил решить этот вопрос, поскольку, по его словам, школа «элитарная».

— Мы не можем в новой школе, оборудовав ее по современным технологиям, обучать в ней 100 человек. Это элитарная школа. Не элитная, а элитарная. Нужно разобраться с этим вопросом и сделать наполнение школы. Вплоть до того, что школьный автобус (пустить). Надо подумать, как сделать, - сказал Сенкевич.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что в школу уже идет набор детей, на сегодняшний день только завершается оформление документов для сдачи здания школы в эксплуатацию. Об этом у себя на Facebook сообщил заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.

— В школе №36 практически все замечания устранены, проводится генеральная уборка, а также завершается оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию, - написал Валентин Гайдаржи.

Напомним, что 10 августа закончится «первая очередь» ремонта николаевской школы №36, дату ремонта столовой и спортивного зала так и не назвали, мотивируя это тем, что ремонтные работы в этих помещениях не будут мешать учебному процессу.

Ранее подрядная организация, которая выполняет капитальный ремонт в здании школы №36 планировала до конца июня завершить все работы и сдать школу в эксплуатацию.

Позже начальник гороно Николаевского горсовета Анна Лычко сообщила, что школа №36 почти готова для сдачи в эксплуатацию, однако для окончания капитального ремонта второй очереди необходимо дополнительно 4,2 миллиона гривен.