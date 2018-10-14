«Они строили Украину, в которой вы живёте сейчас»: В Николаевской ОГА встретились с семьями погибших в АТО военнослужащих

Социальная защита семей погибших участников антитеррористической операции и операции объединенных сил - один из главных приоритетов, которые Николаевская областная администрация определила для себя в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте Николаевской ОГА.

Так, в ОГА разработали ряд областных целевых программ, направленных на поддержку семей военнослужащих, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Указывается, что эти вопросы находятся на личном контроле председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко.

- Мы все ежедневно должны вспоминать каждого из 161 Воинов света Николаевщины, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины. Николаевская ОГА, вместе с нашими девушками-волонтерами из общественной организации «Оберег» Ольгой Малярчук и Нелей Яровенко, постоянно находится на связи с членами семей наших павших Героев, потому что мы не имеем права оставлять их без внимания. Со своей стороны, николаевская власть делает все, чтобы дети, жены, матери наших Воинов света чувствовали поддержку общества, - заявил он в ходе встречи с ними.

Так, решением областного совета в 2018 году были выделены средства для оказания единовременной материальной помощи семьям погибших участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины, в сумме около 1,5 миллионов гривен.

С января 2018, по инициативе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко была введена выплата ежемесячной материальной помощи детям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей во время участия в антитеррористической операции на востоке Украины.

Для предоставления ежемесячной материальной помощи на 2018 год предусмотрено около 1 миллиона гривен для выплаты детям погибших участников антитеррористической операции.

«В настоящее время помощь уже оказана на сумму 730 тысяч гривен. Кроме того, за счет средств областного бюджета было проведено оздоровление и отдых на базах отдыха, санаторно-курортных учреждениях участников антитеррористической операции на востоке Украины и членов их семей. В 2018 году на эти цели предусмотрено 3500,0 тысяч гривен. По состоянию на 1 октября 2018 получили услуги по отдыху и оздоровлению 844 участника антитеррористической операции, члены их семей и члены семей погибших на общую сумму 3,4 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

В воскресенье, 14 октября, в День защитника Украины, в здании Николаевской ОГА собрали членов семей погибших воинов, чтобы еще раз выразить им слова поддержки.

- Будущие казаки-характерники, ваши родители - герои. Для меня, для всей страны. Они строили Украину в которой вы живете сейчас. Поэтому большое уважение - сколько будем жить, столько будем поклоняться перед вашими родителями и перед вами за то, что они сделали. Удачи вам, Бог даст здоровья. Простите меня, что остался жив, но если вернусь на фронт, обещаю буду делать все - как и в прошлые годы, ну а там как поведет вернусь так вернусь. Но для меня погибнуть за Украину - это счастье. Несокрушимого духа, несокрушимой веры и любви! Сколько тепла, сколько любви отдадим - столько и получим в нашей вечности, - сказал Савченко.

На встречу приехал также народный артист Украины Александр Пономарев, с которым родные Героев АТО имели возможность сфотографироваться.

Напомним, что ранее на здании Николаевской ОГА разместили вывеску «Слава Україні – Героям Слава!».