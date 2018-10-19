«Наконец-то свершилось»: Депутаты Николаевского горсовета узаконили участок, на котором находится ДОФ

Депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии проголосовали за оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором находится Дом офицеров флота.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее нардеп Александр Жолобецкий выяснил, что в Минобороны так и не воспользовались правом окончательно оформить землю под Домом офицеров флота и попросил мэра Николаева срочно вынести на рассмотрение депутатов горсовета этот вопрос для полного установления права города на этот участок, чтобы сберечь аварийный памятник архитектуры.

По словам начальника управления культуры и охраны культурного наследия Юрия Любарова, положительное решение депутатов оставит здание и землю под ним в собственности Николаева.

- Это очень важное решение и спасибо настойчивости Александра Жолобецкого, который выяснил всю эту историю от начала до конца. Это позволило сегодня депутатам принять решение о разрешении на начало проекта землеотвода нашему городскому Дворцу культуры и искусств, на балансе которого сейчас это здание. Когда будет изготовлен проект, уже можно будет приступить к корректировке проекта реставрации здания. То есть уже сегодня и здание, и земля фактически находятся в собственности города, громады, и нет никаких препятствий для того, чтобы его отреставрировать. Решение реально важное и давно ожидаемое,и после нескольких лет титанических усилий оно наконец-то свершилось, - рассказал Любаров.

Напомним, что 17 октября начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров заявил, что на имя мэра Александра Сенкевича от одной из воинских частей пришло письмо с просьбой вернуть аварийный Дом офицеров флота на баланс Министерства обороны Украины.

Как известно, еще в 2010 году тогдашний Николаевский городской голова Владимир Чайка пообещал за два года превратить Дом офицеров флота в лучший культурный центр юга Украины. В ноябре того же года здание начали реконструировать. Однако позже депутаты не захотели выделять деньги на ремонт крыши ДОФа и перераспределили их на крыши жилых домов и лифты.

Уже в 2016 году тогдашний губернатор Николаевской области Вадим Мериков и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заговорили о реконструкции здания Дома офицеров флота и размещении в нем филармонии. Вот только эта реконструкция может обойтись в 50-70 миллионов гривен. В частности Мериков обещал, что в 2016 году начнется реконструкция здания Дома офицеров флота в котором он планирует разместить филармонию.

Потом и николаевские военные с целью обеспечить досуг для военнослужащих, обратилась к городскому голове Николаева Александру Сенкевичу с просьбой вернуть Дом офицеров и флота в собственность Министерства обороны Украины.

Депутаты «бюджетной комиссии» заявляли, что хотят, чтобы Минобороны объяснило, зачем им понадобился ДОФ в Николаеве.

В свою очередь мэр Николаева Алексанлр Сенкевич выступил против передачи Дома офицеров Флота армии - в этом нет никакой необходимости.

Уже в 2018 году Николаевский нардеп Александр Жолобецкий поднял в Министерстве обороны вопрос о собственности земли под Домом офицеров флота в Николаеве, который тормозит реконструкцию этого памятника архитектуры.