Телеканал «Россия-1» поймали на лжи – его ведущая взяла интервью якобы у девушки из списка погибших в Керчи

Российские журналисты поймали на очередной лжи ведущую программы "60 минут" на телеканале «Россия-1», которая пообщалась в прямом эфире с девушкой, числящейся в списках погибших после массового расстрела в оккупированной Керчи.

Об этом говорится в программе «Fake News» на телеканале «Дождь».

Сообщается, что из-за трагедии в Керчи российские федеральные каналы убрали все развлекательные передачи и поставили экстренные выпуски главных политических шоу.

В частности, 17 октября, в прямом эфире программы «60 минут» ведущая Ольга Скабеева говорила с Алиной Керовой, якобы очевидицей происходящего. В эфире девушка рассказывала об очередности взрывов и паники в колледже. Но оказалось, Алина Керова погибла во время трагедии в Керчи.

Журналисты «Дождя» пообщались с ее подругой Викторией Жуковой, которая уверяет, что на записи программы голос не ее одногруппницы, а других девушек с такой же фамилией в колледже, а тем более на втором курсе, не было.

Сообщается, что в комментариях к программе на «Россия-1» многие люди написали о смерти Керовой, но спустя несколько дней, ни авторы передачи, ни руководство канала не сделали никаких заявлений и не вырезали момент из записи эфира.

Автор программы «Fake News» связалась с ведущей Ольгой Скабеевой и попросила объяснить, как так получилось, что погибшая девушка давала интервью в прямом эфире.

После затяжного молчания ведущая телеканала «Россия-1» предложила дать телефон Керовой, чтобы журналисты «Дождя» могли сами с ней пообщаться.

На утверждение, что девушка погибла, Скабеева попросила не делать эмоциональных и скоропалительных выводов, и продолжала настаивать на звонке.

В итоге она посоветовала коллегам написать запрос в пресс-службу и быть «поспокойнее» и «не переживать».

Отмечается, что журналисты программы «Fake News» написали соответствующий запрос и пообещали озвучить ответ телеканала «Россия-1».

Напомним, что 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

19 октября, в оккупированном Крыму прощались с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи.

Количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 21 человека, в соцсетях публикуют их данные.