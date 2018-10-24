В Николаевском горсовете обсудили четыре возможных маршрута строительства «японского моста» через Южный Буг

В Николаевском городском совете, в среду 24 октября состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены возможные варианты о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения горсовета.

Так, 23 октября представителей компании «JICA» и японского консалтингового агентства «Central Consultant», которые проводят исследование, посвященное реализации проекта строительства объездной моста через реку Южный Буг смотрели производственные мощности региона, которые могут быть задействованы при строительстве объекта.

«Реализация проекта имеет две цели: во-первых - это строительство объездной дороги, снизит грузопоток, который проходит сегодня через центр города, во-вторых - упрощение логистики, что приведет к увеличению импорта и экспорта товаров на юге Украины, - отметили представители компании. - проанализированы преимущества и риски всех маршрутов. Это ключевой момент для продолжения исследования. Более оптимальные варианты из числа возможных выбирали в пять этапов. По результатам было предложено 4 маршрута», - идет речь в сообщении.

По предварительным расчетам общая стоимость строительства первого маршрута составляет около 14 миллионов 887 тысяч гривен, но при его планировании возникнет необходимость в переселении жителей из правого берега. Его протяженность длиннее других, а прогнозируемый объем трафика в 2025 году через мост составит около 25 тысяч единиц транспорта.

«Маршруты 2 и 3 практически одинаковые по протяженности, стоимость их строительства составляет 15 миллионов 69 тысяч гривен и 16 миллионов 89 тысяч гривен соответственно. Коэффициент трафика примерно одинаковый - 27 тысяч единиц транспорта. Четвертый маршрут является самым дорогим, его реализация будет стоить 21 миллион 331 тысячу гривен. По оценке экспертов коэффициент прогнозируемого объема трафика будет составлять 23,462», - сообщает пресс-служба.

Однако при планировании стоимости строительства не учтены расходы на дополнительные геологические замеры, берегоукрепление, компенсации для граждан в случае их переселения и другие.

Также специалисты акцентировали внимание присутствующих на возможных рисках, которые могут возникнуть при строительстве моста. В частности, река Южный Буг имеет извилистое русло и небольшую пропускную глубину и, если мост будет построен на повороте реки, это может представлять опасность для прохождения судов. Наиболее приемлемым для судоходства является маршрут, расположенный под прямым углом к ​​реке. В этом случае риск возможного столкновения судов с опорами моста минимален.

Ранее, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

Стоит отметить, что речь о том, что японцы будут строить в Николаеве мост ведется еще с 2003 года.