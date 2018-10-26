«Ставят под угрозу отопительный сезон»: Жильцы КП «Гуртожиток» должны «Николаевоблтеплоэнерго» ₴6 миллионов

Жительница Николаева опубликовала в сети объявление, которое повесили возле её подъезда, с предупреждением о том, что если жильцы не оплатят долги за тепло, отопительный сезон в их доме может не начаться.

Фото она опубликовала в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«На нашем доме повесили вот такое объявление. Все бы ничего, но обратите внимание: «У разі несплати боргів опалювальний сезон у вашому будинку або взагалі не буде розпочатий, або розпочнеться зі значною затримкою». Лично у меня никаких долгов нет. Хотелось бы узнать, законом действительно предусмотрено отключение всего дома из-за нескольких должников?» - написала жительница Николаева.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщил, что долги домов КП «Гуртожиток» ставят под угрозу проведение отопительного сезона.

- КП «Гуртожиток» задолжало за тепло 7 миллионов гривен, из которых 6 миллионов - долги жителей. В среднем каждый дом должен предприятию около 300 тысяч гривен. В связи с тем, что с 1 ноября повышаются цены на газ, а тариф на тепло остаётся прежним, если жители домов не будут оплачивать счета, с 20 декабря у нас могут начаться проблемы с номинациями на газ, - объяснил он.

Также Логвинов призвал жителей КП «Гуртожиток» оплатить долги для того, чтобы не ставить под угрозу срыв отопительного сезона для всего Николаева.

Ранее «Николаевоблтеплоэнерго» предупреждало, что жильцы «Гуртожитка» рискуют остаться без отопления из-за долгов. Также они назвали многоэтажки с наибольшими долгами и советовали жильцам заключить договор реструктуризации. В то же время работу с горожанами-должниками они проводили и летом.

Напомним, что у жильцов общежитий также большие долги за электроэнергию, из-за чего свет им часто отключают, а люди выступая против этого, перекрывают дороги в городе. После одного из таких перекрытий мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Позже исполком поддержал перераспределение средств на переведение жильцов на прямое абонирование, однако бюджетная комиссия не смогла согласовать данный вопрос и проголосовали за рекомендацию финансовому департаменту и департаменту ЖКХ обратиться к мэру, чтобы тот дал указание подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет и вынес его на сессию горсовета.