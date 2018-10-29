Николаевский спорткомплекс «Надежда», где затопило паркет, не закрыли по настоянию Федерации баскетбола

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что именно по настоянию Федерации баскетбола спорткомплекс «Надежда» не был закрыт на время проведения ремонтных работ, так как было запланировано проведение мероприятий.

Об этом он заявил в понедельник, 29 октября в ходе аппаратного совещания у мэра.

Так, Юрий Степанец проинформировал, что создана комиссия, которая определит виновных в затоплении баскетбольного паркета. Глава комиссии начальник УКСа Роман Бохин. В частности он отметил, что уже есть предварительные результаты и «само собой подрядчик виновен» и будет устранять проблему.

— Но хочу вам, Александр Федорович, и всем присутствующим сказать, что решение, чтобы не закрывать зал, а мы должны были закрыть зал, принималось коллегиально, и настаивалось именно Федерацией баскетбола, чтобы мы не закрывали. Мы их предупреждали, что есть возможность, что не сможет подрядчик удержать воду, что вода может попасть в зал. Бохин уже подписал приказ о закрытии зала на время проведения ремонтных работ. На сегодня мы опять получили обращение, пока устное, чтобы на 3-4 ноября мы открыли зал, чтобы провести чемпионат Украины, - сообщил заммэра.

По словам начальника УКСа Романа Бохина разрешение на начало выполнение ремонтных работ он получил 11 сентября, когда был в командировке в Киеве. При этом само разрешение датировано еще концом августа. Уже 12 сентября было созвано совещание с участием подрядчика, администрации школы, управления по делам физкультуры и спорта, и в тот же день строительная площадка была передана подрядной организации. В частности, именно с этого дня спорткомплекс «Надежда» получил статус строительной площадки, что запрещает там нахождение людей.

Роман Бохин (слева) — Единственное, что мы согласовали с подрядчиком, — проведение мероприятия 27 сентября. От заказчика никаких документов о введении объекта в эксплуатацию или о проведении работ в условиях действующего предприятия не было. Записей в журналах также не было. В тоже время у нас есть одна вертикаль – строители, и вторая – служба эксплуатации. Последняя получала поручения проводить мероприятия и организовывать в том числе, баскетбольный матч. Когда произошло затопление, в ночь на 24 октября, мы как заказчики сразу выехали на объект, зафиксировали факт затопления. Заказчик, служба эксплуатации, два клуба, владелец имущества (паркета, - ПН) вывели с эксплуатации паркет. Но вчера, опять же проводились спортивные мероприятия. Кто давал разрешение на проведение этих мероприятий, я не знаю, - прокомментировал Бохин.

Также он добавил, что комиссия должна исследовать действия, которые имели место до затопления, действия каждого участника - заказчика, подрядчика, эксплуатирующей организации, собственника паркета в момент затопления зала и ликвидации затопления, и действия по недопущению и минимизации ущерба для паркета.

Бохин акцентировал внимание на том, что в договоре о безоплатном пользовании паркетом школой прописано, что в случае исключительно случайного уничтожения и порчи имущества (паркета, - ПН) ответственность несет школа.

— В данном случае было не случайное повреждение, и владелец должен был бы предпринять какие-то действия, чтобы защитит свое имущество. Но с чиновниками мэрии он не сотрудничает. Кроме того, что я как заказчик предложил привлечь подрядчика, чтобы снять паркет. Сейчас там отсутствует деформационный шов, парке вздулся, на него сейчас действуют внешние факторы, в том числе и баскетболисты, которые там играют. Он и дальше продолжает разрушаться. Для того, чтобы этого не было, нужно было наложить деформационный шов или просто его демонтировать и высушить. Владелец имущества этого сделать не дает. По сути такими действиями, приходим к тому, что этот паркет действительно «приходит» не в очень нормальное состояние, - отметил Бохин.

Также он сообщил, что стоимость паркета по договору о безоплатном пользовании составляет 466 тысяч 315 гривен 29 копеек, что является «значительно меньше, чем 60 тысяч евро, которая была озвучена и сумма ущерба».

— Никакое коммунальное имущества не пострадало, есть соответствующие акты, - заявил начальник УКСа.

При этом он добавил, что по факту заказчик услуги ремонта здания, то есть УКС, не несет ответственности за случившееся. Да, он контролирует строительство, но не может вмешиваться в стадии строительных работ, также он не производит защиту конструкций от протекания. Эти функции он осуществляет, в случае отказа подрядчика от устранения недостатков и при явном нарушении технологий строительства.

— Это предварительные выводы, но в настоящий момент подрядчиком не была нарушена технология производства, однако в связи с незакрытием верхнего слоя нижний слой, который, по сути, является пароизоляцией, не справился с тем количеством воды, которая на него выпала. В связи с этим признавать виновных, я считаю, в ситуации, когда не завершено служебное расследование, как минимум, некорректно. Сейчас продолжается работа комиссии. По плану мы должны завершить работу в эту пятницу, но я боюсь, что с тем количеством информации нам нужно будет продлить сроки, мы можем не успеть. И чтобы не было перекрученных фактов, акт работы комиссии мы направим в УКС Минрегиона для дачи правовой оценки действиям заказчика, подрядчика, всех участников строительства, — сказал Роман Бохин.

Александр Сенкевич В итоге, мэр Александр Сенкевич согласился со словами Бохина и отметил, что также можно докладывать на судебном заседании, если такое будет.

— Мы должны сделать выводы. Если проводятся работы, то объект выводится из эксплуатации – это раз. Не должно быть какого-то там, как говорят, «мы хотим, нам нужно» — все, нельзя использовать объект, там проходят ремонтные работы… Что же касается затопления, то, на мой взгляд, это несоответствующее выполнение работ и подготовки к выполнению работ. Это надо было предусмотреть. У нас осень на улице, дожди идут, — подытожил Сенкевич, поручив провести сегодня рабочее совещание в спорткомплексе.

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Вывеска, которую демонтировали с фасада, по их окончанию не вернется. Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. В среду, 24 сентября, из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета все же пришла в негодность.

Напомним, ранее выяснилось, что Николаевский спорткомплекс «Надежда» закроют на ремонт с субботы, 27 октября. Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «ГОЛДЕН-БУД» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.