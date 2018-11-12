«Мы учли все проблемы, возникшие при праздновании Нового года», – Сенкевич объяснил почему ледовый каток установят на проезжей части

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что городская власть учла прошлогодние ошибки при праздновании Нового года, когда ледовый каток установили на газоне. В связи с чем, в этом году его установят на проезжей части по улице Адмиральской

Об этом заявил в эфире передачи «Добрый вечер».

Так, городской голова отметил, что подготовкой к празднованию Нового года профильные чиновники занимались еще с весны-лета 2017 года.

— Надо отдать должное, что Татьяна Викторовна (Казакова, - ПН), исполняя обязанности городского головы тогда добавила яркости в празднование Нового года. В этом году мы учли все проблемы, которые возникли в прошлом году, все вещи которые создали неблагоприятные условия и потом в дальнейшем переживания горожан, - добавил Сенкевич.

Также он отметил, что движение транспорта будет прекращено фактически до марта месяца.

— Движение (транспорта по улице Адмиральской, - ПН) будет перекрыто от улицы Московской до улицы Лягина. Фактически по улице Московской в сторону Николаевского судостроительного завода (ранее 61-й завод, - ПН) движение будет доступно с Московской на Адмиральскую, и с Адмиральской на Лягина к горисполкому будет доступно, но на моменте переезда этот кусок будет перекрыт. Фактически зона площади будет перекрыта, - подытожил мэр.

Напомним, что в Николаевском городском совете проверяли законность компенсации из городского бюджета части стоимости электроэнергии фирме, которая зимой установила каток на Соборной площади. Позже заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец рассказал, на основании чего был отстранен директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько. Оказывается, Палько отстранили из-за организации празднования Нового года на Соборной площади.