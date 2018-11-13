На центральной площади Николаева показали современные мусоровозы и автобусы, которые хотят взять в лизинг

В Николаеве представили коммунальную технику и автобусы, которые планируют взять в лизинг.

Презентация состоялась во вторник, 13 ноября, передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам представителя фирмы, технику они привезли в Николаев с выставки «Коммунтех-2019».

- Мы привезли два мусоровоза. Это уникальное решение на украинском рынке – мусоровоз с мойкой контейнера. Контейнеры должны быть обслужены и помыты один-два раза в месяц. Это идеально, - рассказал он.

Так, компания продемонстрировала работу мусоровоза с мойкой контейнера производства «Ford», двадцатикубового стандартного мусоровоза на шасси 6 на 2, элементы системы для подземных контейнеров и комбинированную машину для уборки улиц, которая летом «пылесосит» мусор, а зимой, с помощью приспособления, убирает улицы и «разбрасывает» соль. Также представители показали автобусы для пассажирских перевозок «МАЗ».

В свою очередь мэр Александр Сенкевич сказал, что в мэрии планируют приобрести от 20 до 23-х таких автобусов, которые уже сегодня находятся на территории Украины.

- Если все будет нормально и в рамках действующего законодательства, я думаю, что может быть даже к новому году мы все эти сделки оформим и после нового года сможем эти автобусы поставить в Николаев, - сказал он.

В ходе демонстрации представитель компании рассказал, что обычно мусоровозы используют для мойки контейнеров ещё один автомобиль, однако эта модель моет их сама. Стоимость такого автомобиля колеблется от 145 до 147 тысяч евро. Обычный мусоровоз стоит 125 тысяч евро.

Автомобиль с «пылесосом» имеет ёмкость 7 кубических метров и наполняется полутора тоннами воды, которая смачивает дорогу перед тем, как убирать. Он стоит 220 тысяч евро.

- Всё достаточно просто выглядит, но машина функциональная, она точно также способна убирать лисья, урны с мусором, - сказал он.

В конструкции, которая относится к подземным мусорным контейнерам, сам бак закрывается на ключ и открыть его сможет только человек, у которого он есть.

В свою очередь Сенкевич рассказал, что в ближайшее время в Николаеве планируют приобрести в лизинг два мусоровоза. А директор КП «Николаевкоммунтрас» Андрей Цизин рассказал, что они уже начинают рассматривать возможные варианты.

- Сейчас выделают деньги и мы будем работать тесно с предприятиями, рассматривать варианты, которые нам необходимы. Будем рассматривать вопрос приобретения таких автомобилей для того, чтобы можно было закрыть ту проблему, которая возникла у нас, - рассказал Цизин.

После этого чиновники проехались на автобусе до здания мэрии, чтобы проверить, как транспорт работает. В нём имелся пандус для людей с инвалидностью и камеры в салоне. Стоит отметить, что открыть капот автомобиля для того, чтобы посмотреть на его двигатель, удалось не сразу. Стоимость одного такого троллейбуса составляет около 99 тысяч евро.

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