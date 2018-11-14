На Намыве начали работы по строительству троллейбусной линии – до конца года планируют установить 132 столба и сделать освещение

В среду, 14 ноября, в Николаеве в микрорайоне Намыв начали работу по строительству новой троллейбусной линии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На улице Лазурная возле кольца был установлен первый столб под троллейбусную линию. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, работы по их установке столбов планируют закончить в декабре текущего года.

– Мы начали монтаж столбов, которые будут использоваться для проведения электрической линии для запуска кольцевой дороги троллейбусов в микрорайоне Намыв, которая была запланирована еще в 2016 году. К сожалению, в 2017 году работы не начались в силу разных причин. После этого в 2018 году мы перерассчитали проект, провели торги и до конца года планируем подключить освещение – будет современное LED-освещение. Уже в начале следующего года должны начать устанавливать контактную сеть для троллейбусов. Работы выполняются согласно графику. Надеюсь, что в ближайшее время жители Намыва будут иметь возможность передвигаться с помощью электрического транспорта, - сказал Сенкевич.

В свою очередь, подрядчик рассказал, что эти столбы закуплены на заводе в Белой Церкви, высота каждого составляет около 12 метров. Продолжительность троллейбусной линии будет составлять порядка 3 километров.

– После перерасчета стоимость проекта составила около 40 миллионов гривен. В 2019 году мы должны все работы сделать. На само освещение, 132 столба, усиливающие провода выделено 9 миллионов гривен, - отметил он.

Касательно трансформаторной подстанции он добавил, что он уже заказана.

- Она будет изготавливаться около полугода, потому что комплектующие необходимо заказывать. Планируем получить подстанцию где-то к концу апреля – в начале мая. Также планируется расширение дороги под остановки, но это уже будет в следующем году, - подытожил он.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета во время 38-й сессии выделили 31,5 миллионов гривен для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв. Также депутаты Николаевского городского совета выделили земельный участок КП «Николаевэлектротранс» в микрорайоне Намыв, под размещение там трансформаторной подстанции для новой троллейбусной линии.

Ранее сообщалось, что депутаты постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, а именно Владимир Садыков, Владимир Евтушенко и Сергей Исаков засомневались в целесообразности строительства троллейбусной линии вокруг Намыва.

Кроме того, ранее стало известно, что коммунальное предприятие «Капительное строительства Николаева» до конца года успеет освоить только 9 миллионов гривен из 31,5 миллионов, которые были выделены для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв.

Также стоит отметить, что у депутата Владимира Садыкова по адресу Лазурная, 1/7 находится кафе «Ковбой», также у него есть земля Лазурная, 52, где он сдает в аренду помещение под кафе «Золотая река».