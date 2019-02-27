В НСТУ заявили, что на Евровидение-2019 может не быть представителя Украины – сейчас ведут переговоры с группой Kazka

Фото: Иллюстрация из интернета Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова заявила, что на песенном конкурсе Евровидение-2019 может вообще не быть представителя от Украины.

Такое заявление она сделала в эфире программы «Сейчас уже», передаёт Громадське.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры с группой Kazka на участие в Евровидении. Уже к 8-10 марта Громадське и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровки.

«Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации - это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено», - сказала Кольцова.

На вопрос о том, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: «Это может быть никто».

Ранее певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе. После стало известно, что она не будет представлять Украину на «Евровидении-2019».

Также отказалась представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019 Группа Freedom Jazz.