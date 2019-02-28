В Николаеве партийцы Гриценко и Тимошенко вышли под ОГА, чтоб обратиться в ВР по хищениям в «Укроборонпроме»

В четверг, 28 февраля, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались активисты партий «Батьківщина» и «Громадська позиція», чтоб подписаться под обращением в Верховную Раду из-за хищений в «Укроборонпроме».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы. Позднее в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что лишение уголовной ответственности за незаконное обогащение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение уголовных коррупционных правонарушений.

Сначала у здания собрались активисты партии кандидата в президенты Анатолия Гриценко, позже к ним присоединились и те, кто поддерживает Юлию Тимошенко.

Глава областной организации «Громадська позиція» Максим Коваль обратился к присутствующим и предложил подписать обращение в Верховную Раду и в Генеральную прокуратуру с требованием арестовать секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и создать временную следственную комиссию ВРУ, которая должна проверить факты коррупции в военной сфере.

В то же время, представитель «Батьківщини» Олег Кравец предложил обратиться по факту решения Конституционного суда об отмене статьи в Уголовном кодексе за незаконное обогащение.

Олег Кравец

Участники акции объявили протест бессрочным и приступили ко сбору подписей.

Ранее сообщалось, что семья первого замглавы СНБО на поставке российской контрабанды «Укроборонпрому» заработала более ₴250 миллионов. У Путина отреагировали на расследование о поставках контрабандных российский запчастей для техники ВСУ, заявив, что это - абсурд. В то же время Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал приемлемой контрабанду запчастей для военной техники, которые производятся только в России.