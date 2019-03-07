Исполком утвердил детальный план территории под причалом №8 – горвласть в течение года должна решить вопрос с отселением николаевцев

Исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил Детальный план территории для строительства причала №8 по улице Заводской.

Об этом стало известно в четверг, 7 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что на прошлом заседании члены исполкома перенес утверждение данного вопроса. В частности, исполком требовал в обязательном порядке прописать пункт по поводу отселения людей.

Докладывая по данному вопросу, главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что в проекте решения прописали пункт о том, что городская власть в течение 2019 года должна решить вопрос с отселением жильцов 44 квартир по улице Заводской.

При этом, городской голова Александр Сенкевич предложил прописать в данном пункте не только горвласть, но и Администрацию морских портов Украины.

— Этот второй пункт напоминает мне зашморг. Мы сегодня проблему, которая возникла у нас всех вместе, у жителей, горсовета, у Администрации морских портов Украины, перекладываем на исполнительную власть Николаевского горсовета. Более того, мы устанавливаем ей срок – в течение 2019 года. Мы сейчас берем на себя обязательство, которое должны выполнить самостоятельно. В этом пункте ничего не сказано об АМПУ, о предприятиях, которые там расположены. Мне кажется, здесь надо написать «Исполнительная власть Николаевского горсовета вместе с николаевским филиалом АМПУ на протяжении 2019 года решить этот вопрос», - отметил мэр.

Представитель АМПУ отметил, что такая формулировка наоборот обяжет администрацию решить квартирный вопрос.

— Мы и так пошли навстречу, в части разработки Детального плана территории, по вашей просьбе включили улицу Заводскую, - заявил представитель АМПУ.

Вице-мэр по земельным вопросам Юрий Андриенко в который раз напомнил, что зона где проживают люди - промышленная, и рано или поздно вопрос с их отселением решиться. Жители же отмечали, что это нужно делать как можно скорее, а не в формулировке «когда-нибудь». В частности, они предложили собрать круглый стол, куда пригласили бы их, горвласть и АМПУ, чтобы наконец-то решить вопрос.

— Сейчас они подвели свои мощности прямо под наши окна. Тогда не было этого. Они собираются переваливать 2,5 млн тонн в год. Это сколько килограмм пыли мы съедим за год? - отметил один из жителей.

При этом, представитель АМПУ заявил, что жители преувеличивают масштабы строительства причала.

К тому же в ходе обсуждения выяснилось, что еще не все жители передали документы по квартирами в горсовет, которые нужны для отселения. При этом жители хотели услышать, кто будет отселять людей нести ответсвенность, если их не отселят, что возмутило мэра и других членов исполкома.

— Если бы у вас был бы шанс, маленький, решить вопрос в суде, поверьте мне, вы бы его уже использовали. Но учитывая, что закон сейчас не на вашей стороне, к сожалению. Мы идем вам на встречу договариваясь с предприятиями. В чем мы виноваты и о какой ответственности может идти речь? - интересовался Александр Демьянов.

— Вы когда приватизировали свои квартиры, огласили с тем, что вы хотите, чтобы она стала вашей собственностью в этом доме, в это время, когда этот комбинат был построен... Услышьте меня, я вам говорю одно и тоже, чтобы пойти к инвестору, нужно утвердить Детальный план территории и предоставить площадку к продаже... Причал №8 и ваше место, это два совершенно разных объекта. Мы, чтобы обезопасить вас, специально включили пункт о том, чтобы горвласть на протяжении 2019 года приняла меры по отселению жителей 44 квартир, - акцентировал внимание мэр.

В итоге, в ходе голосования данный вопрос набрал нужное количество голосов, хоть и Александра Садыков воздержался от голосования.

Напомним, что ранее жители Николаева по улице Заводской, 35, которые страдают от строительства галереи для зерна Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту заявили, что намерены перекрывать дорогу, если им не найдут новое жилье.

Как известно, в Николаевском морском порту продолжается строительство причала №8, в тылу которого планируется развитие универсального перегрузочного комплекса. Основным назначением причала будет обеспечение погрузочно-разгрузочных и складских работ по приему, хранению и перевалке различных экспортно-импортных грузов.

16 января архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал детальный план территории на улице Заводской, где проводитс строительство причала №8, но с учетом некоторых замечаний. В частности, по словам архитектора проекта Юлии Анищенковой, отселение будет проводиться за счет инвестора, речь идет о покупке готовых квартир, так как строительство новых будет дорогостоящим, а процесс самой стройки - длительным. Пока главным инвестором является Николаевский Портовый Элеватор.

Ранее сообщалось, что в ходе общественных слушаний по данному вопросу николаевцы, проживающие вблизи строящегося причала, пока отказались согласовывать детальный план и потребовали, чтобы горвласть нашла возможность остановить строительство галереи для транспортировки зерна к судам, а также отселила их в другие квартиры.