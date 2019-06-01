В Харькове закрыли автошколу, где училась виновница смертельного ДТП Зайцева

В Харькове закрыли автошколу, в которой училась Елена Зайцева, которая устроила смертельное ДТП на улице Сумской.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, передает ObozTV.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила нарушения в автошколе, в которой училась главная подозреваемая в смертельной дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова Елена Зайцева. В связи с чем, школу могли лишить лицензии и аккредитации.

— Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы, – объяснил решение автошколы он.

При этом, он рассказал, что его ведомство, в связи с отсутствием соответствующих функций, проверять автошколы и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий.

— В школе, где училась Зайцева, факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий. Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели, – добавил Криклий.

Напомним, что вечером 18 октября 2017 года в Харькове автомобиль «Lexus» под управлением Елены Зайцевой «вылетел» на тротуар, и перевернулся. В результате ДТП погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Позже подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Зайцева признала в суде свою вину.

При этом автомеханик «Lexus» Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Отметим, что в Минздраве подтвердили, что Зайцева на момент смертельного ДТП была под наркотиками.