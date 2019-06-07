«Николаевэлектротранс» меняет аварийные опоры на улице Потемкинской

В пятницу, 7 июня, в Николаеве по улице Потемкинской на участке между улицами Артиллерийская и Никольская меняют аварийные электроопоры КП «Николаевэлектротранса».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам сотрудников предприятия устанавливать опоры будут еще несколько дней. Движение трамваев не ограничено и они курсируют по обычному графику.

Сотрудники предприятия отметили, что для удобства контактные сети изначально перевесили на новые бетонные опоры, а теперь убирают старые.

Напомним, что 23 мая 2018 года, в Николаеве на улице Потёмкинской упали опоры контактной сети трамвая. Позднее сотрудник «Николаевэлектротранса» сообщил, что на улице Потемкинской на протяжении четырех дней движение трамваев будет остановлено.

Как известно, упавшие опоры заменили из имеющихся резервов на предприятии КП «Николаевэлектротранс», однако по словам нового директора предприятия Владимира Евтушенко это не спасет ситуацию, так как таких аварийных опор по городу очень много.

Во время заседания исполкома первый заместитель городского головы Николаева Владимир Крыленко отчитал работников департамента ЖКХ, которые не удосужились подрезать аварийные ветки на улице Потемкинской, из-за которой упали 5 опор контактной сети трамваев.

В частности, у «Николаевэлектротранса» почти 150 электроопор нуждаются в замене, из матрезерва города должны выделить третью часть конструкций для замены.