Князев заявил, что главу полиции Киевщины назначат на следующей неделе

На следующей неделе руководитель Национальной полиции Сергей Князев собирается согласовать с министром внутренних дел кандидатуру нового главы полиции Киевщины и подписать приказ о его назначении.

Об этом Сергей Князев заявил на брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

Отвечая на вопрос по делу о гибели 5-летнего мальчика на Киевщине, он отметил, что работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции сопровождают Государственное бюро расследований в расследовании этого правонарушения.

— О работе с личным составом. Со дня на день исполняющий обязанности руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад, это будет на следующей неделе, с окончанием служебного расследования, которое проводило как Главное управление полиции Киевской области, так и с привлечением специалистов из Национальной полиции. Мы определимся с превентивными мерами по работе с личным составом в Переяславском отделе полиции, и вообще в полиции Киевщины. И, видимо, анонсируем обществу представление нового руководителя полиции Киевщины, назначение которого на неделе намерен согласовать с министром и подпишу приказ о назначении руководителя полиции Киевщины, - уточнил Князев.

По его словам, в полиции считают, что к убийству Кирилла Тлявова причастны два человека.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.