Бойцы Нацгвардии Украины проводят учения в Чернобыле, расстреливая здания

Нацгвардия Украины проводит боевые учения в Припяти. Они обстреливают дома, чем вызывают возмущение тур-агентов и активистов, которые считают, что у Чернобыльской зоны есть потенциал стать наследием ЮНЕСКО.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Как объясняют экскурсоводы туристам, рассматривающим дырки от пуль в зданиях: «Просто в городе проводятся военные учения». Во время туров в чернобыльскую зону гиды всякий раз вынуждены говорить туристам, большинство из которых иностранцы, что пулевые отверстия на исторических зданиях в центре эвакуированного города оставили не сталкеры во время охоты на мутантов и зомби, а бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) во время стрельб.

Упоминания о стрельбах в Припяти можно встретить на интернет-ресурсах так называемых «сталкеров» - людей, практикующих нелегальный туризм в зону отчуждения.

«Говорят, снова будут стрелять. Город Припять закрыт. Без каких-либо предупреждений. Туристов не пустили на локацию, за посещение которой они заплатили деньги. А некоторые только ради этого и прилетели в Украину», - пожаловался директор компании «Чернобыль-тур» Ярослав Емельяненко.

На сайтах Нацгвардии и МВД Украины информации о стрельбах в Припяти найти не удалось. Однако, на странице госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения», которое отвечает, в частности, за допуск туристов в Чернобыльскую зону, можно найти датированное 22 мая этого года сообщение о том, что 30 мая Припять будет закрыта для посещения «в связи с проведением режимных мероприятий». По информации «Немецкой волны», именно в этот день в Припяти в последний раз проводились учения Нацгвардии.

В пресс-службе НГУ, куда «Немецкая волна» обратилась за комментарием, вопрос о том, когда последний раз проходили учения в Чернобыльской зоне, оставили без ответа. Но при этом подтвердили, что бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, поскольку в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты.

«Именно поэтому, реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов», по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе», - сказано в ответе на запрос издания.

Как заверили в Нацгвардии, во время учений в Припяти бойцы соблюдают правила безопасности «наравне с участниками экскурсионных туров», а после стрельб экипировка и техника проверяется на радиоактивное загрязнение.

Потенциальную опасность стрельбы в Припяти несут и для нелегальных туристов в зону отчуждения, которых в покинутый город наведывается немало. В Нацгвардии на соответствующий вопрос «Немецкой волны» ответили, что накануне учений проводится проверка помещений, а также оповещение через громкоговорители.

Критически к военным учениям в Припяти относятся и те, кто выступает за предоставление городу статуса памятного места. Между тем в Нацгвардии заверили, что волноваться по этому поводу нечего.

«В населенном пункте принимаются меры по недопущению разрушения зданий, используются пулеулавливатели (в виде мешков с песком), стрельба ведется исключительно по заранее подготовленным мишеням», - говорится в сообщении.

Однако многочисленные пулевые повреждения зданий в центре города доказывают, что это не так. В качестве мишеней используются даже граффити, нарисованные сталкерами.

Отметим, что Европейский Союз передал в эксплуатацию Украине новый саркофаг для ЧАЭС. Им заменят старый саркофаг, который был построен сразу после аварии. Также добавим, что успех сериала «Чернобыль» о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%. А один из так называемых чернобыльских «водолазов» Алексей Ананенко получает от государства 456 гривен компенсации в месяц. В 1986 году он вместе с двумя коллегами помог избежать второго взрыва на Чернобыльской АЭС.