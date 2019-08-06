«Грязные сиденья, пузыри с потолка, аварийные салоны»: Николаевцы жалуются на состояние «маршруток» требуют разобраться с перевозчиками

В Николаеве местные жители продолжают жаловаться на состояние общественного транспорта, возмущаясь желанием перевозчиков поднять стоимость проезда.

Соответствующие посты николаевцы публикуют в социальных сетях.

Местный житель Дмитрий Плут пожаловался на состояние маршрутного такси №88, опубликовав фото, где видно, что в крыше автомобиля собралась вода, из-за чего фанера «просела».

«Это все ещё ездит 88-й. Состояние только ухудшается, пузыри потолка упираются в голову, сиденья мокрые и грязные, салон в аварийном состоянии! Письма по всей видимости игнорируются», - написал Дмитрий Плут.

Также, на маршрутное такси №88 пожаловалась местная жительница с ником Natali Natali.

«Маршрутки требуют повышения цен на проезд до 7 гривен. Скажите, а когда вы свои развалины приведёте в порядок? (маршрутка 88)» – пишет местная жительница.

Дмитрий Плут, в свою очередь, пожаловался на состояние маршрутного такси №8, отметив, что его обращения никак не повлияли, а сам маршрут нужно отдать другому перевозчику.

«Снова здравствуйте! Сиденья мокрые, грязные, потолок в пузырях. Я конечно не специалист, но вижу, что письма нечего не решают. Может пора провести проверку всего транспорта этого перевозчика?! Если ему плевать на клиентов, пора маршрут отдать тому, кому не все равно?!» – написал местный житель.

Еще одна жительница Николаева Светлана Юрова отметила состояние 82-го маршрута. Девушка возмутилась аварийным состоянием салона, добавив, что после поднятия стоимости проезда с четырех до пяти гривен никаких изменений не произошло.

«Это 82 маршрут. Был проезд 4 гривны, маршрутки были подубитые. Стали 5 гривен, ничего не изменилось, а наоборот, ещё более разваленными стали. И за это платить 7 гривен? Всё равно ж машины не станут ни ремонтировать, ни новые покупать. Новее не станут за 7 гривен», - написала Светлана Юрова.

Напомним, а Николаеве владельцы маршрутных такси хотят увеличить стоимость проезда до 7 гривен, при этом не обосновывая повышение цены.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 31 июля в маршрутном такси №1 сломалась задняя дверь. Несмотря на то, что она не закрывала полностью выход из автобуса, водитель продолжил движение.

В то же время 25 июля, специалисты управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета провели очередную плановую проверку пассажирских перевозок города Николаева. В ходе которой нашли ряд грубых нарушений.