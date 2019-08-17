В Николаеве ночью на коммуникациях установили семь киосков – мэра и чиновников просят отреагировать

В Корабельном районе Николаева в ночь на 17 августа на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили киоски.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевец Альберт Панченко.

В частности, он отметил, что киоски расположены на газоне в зоне красной линии на газовой трубе среднего давления.

«Наши худшие опасения подтвердились. Слов просто нет», - говорится в сообщении.

Фото: Блинком Николаев.

Также мужчина отметил в публикации мэра Александра Сенкевича, директора департамента противодействия коррупции Андрея Ермолаева, нардепа по округу Александра Гайду и депутата горсовета Наталью Горбенко, чтобы они отреагировали на данное нарушение.

Депутат горсовета Наталья Горбенко на своей странице в соцсети сообщила о том, что уже связалась связалась с полицией.

«Наряд выехал и проверит все разрешающие документы. Глава района к проблеме подключен. Антикоррупционный департамент горсовета Андрей Ермолаев уже направил на место своего сотрудника. Надеюсь на адекватную реакцию со стороны Александра Сенкевича. Если документов нет – будки уберем быстро. Если с документами порядок – будет сложней. По итогам буду информировать» – написала она.

Напомним, что в феврале сообщалось, как в Николаеве признали незаконной пристройку, которую начали возводить на пересечении проспекта Мира и улицы Строителей. Депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин заявил, что здание, пристройку к которому собираются демонтировать, не его.

При этом, в июле 2019 года в Николаеве снова попытались построить на тротуаре незаконную пристройку к помещению в районе пересечения проспекта Мира и улицы Строителей, поэтому в мэрии просят свидетелей незаконных работ сообщать об этом в полицию.