Николаевский военнослужащий, пострадавший при обстреле кортежа главы Донецкой ОГА из ПТУР, нуждается в помощи для лечения

Обстрелянный боевиками 10 июня из ПТУР грузовик 406-й бригады 32-летний старший матрос 406-й отдельной артиллерийской бригады Сергей Булгаков нуждается в финансовой помощи для лечения и восстановления после ранений, полученных после обстрела боевиками из ПТУР армейского «КрАЗ».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Как известно, 10 июля в районе села Гранитное на фронте, в грузовик, в котором ехали украинские воины из 406-й бригады, террористы выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Погибшим был 21-летний николаевец Антон Фака. Раненным во время обстрела кортежа главы Донецкой ОГА тоже оказался николаевец.

Сергей Булгаков вследствие обстрела получил осколочные тяжелые ранения головы, грудной клетки, брюшной полости и перелом ноги. Осколки повредили глаза, кости черепа, пазухи носа. Сергей частично потерял слух. Врачам в Днепре удалось его спасти.

Сейчас Сергей Булгаков находится в одесском 411-м военном клиническом госпитале, где ему предстоит долгое лечение и восстановление.

Сергей Булгаков «Знакомясь с ним, сложно поверить, что перед вами воин, служивший в зоне боевых действий не один год. Сергей попал в ряды ВСУ по мобилизации в 2015 году (5‐я волна), служил в 72 бригаде, 14 отдельный батальон. Вернувшись домой, осознал, что его судьба неразрывно связана с армией, его призванием было защищать родину, и в 2017 он вернулся по контракту. Служил в артиллерийской бригаде, с мая 2019 года они были направлены в сектор. Сергей – оптимист. Случившееся с собой всё равно воспринимает как чудо и говорит, что родился в рубашке, потому что остался жив. Несмотря на тяжесть полученных ранений, надеется вернуться в ряды ВСУ после лечения, так как не представляет себе своего будущего вне армии. Надеется, что для него найдётся должность, на которой он сможет быть полезен», – пишет Танцюра.

Для проведения операции Сергею уже оплатили и передали глазной имплант, стоимостью 4 875 гривен.

Волонтер также отмечает, что в кроме этого в отделение сосудистой хирургии передал еще один кондиционер стоимостью 10055 гривен, а в отделение реанимации – препараты стоимостью 800,23 гривен.

Танцюра отметил что собирает средства от граждан для помощи раненным, которые находятся в этом госпитале.

Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать средства на карточку Приватбанка: 5168 7551 1265 2942; Танцюра А.В.

Для перечислений из-за рубежа:

Western Union or Money Gram; Tantsiura Andrii; Odesa, Ukraine; 65000