В Николаеве приступили к строительству дюкера через Южный Буг - до конца года должны развести сеть по Варваровке и установить приемный коллектор

В Николаеве уже приступили к земляным работам в раках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг в Варваровку.

Об этом мэр Александр Сенкевич сообщает на своей странице в Facebook.

Так, он сообщил, что на этой неделе получили разрешение на начало строительных работ и поэтому незамедлительно подрядчик приступил к работам. Сейчас проводят разводку сети по Варваровке - устанавливают два кольца водоснабжения общей протяженностью 7 км.

«До конца года планируем развести сеть по Варваровке согласно проекту, а также установить в районе пляжа «Прибой» приемный коллектор, к которому в следующем году планируем подключить сам дюкер. Во время прокладки сети на грунтовых дорогах проводим открытые земляные работы. Там, где дороги имеют асфальтовое покрытие, - проводим сеть путем подземного бурения», - пишет мэр.

На следующий год запланирован монтаж самого дюкера, который будет проходит под землей параллельно Варваровскому мосту.

«Поэтому впервые за 230 лет в Варваровке будет водопровод», - добавил мэр.

Ранее мы сообщали, что дюкер в Варваровку за ₴73,8 миллиона может построить николаевская фирма ООО «ВиК Технологии», которая в 2017 году предлагала сделать это за вдвое меньшую сумму. А именно, в марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо было 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер). Разработчиком являлись те же «ВиК Технологии».

Позже, директор фирмы «ВиК Технологии» Александр Жак, с которой департамент ЖКХ Николаевского горсовета может заключить договор на строительство дюкера через реку Южный Буг заявил, что в 2017 году названная сумма в 38 миллионов гривен была лишь прогнозом, но конкретных расчетов у фирмы не было.

В сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета 13 сентября заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.