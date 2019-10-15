«Это мусор», - мэр Николаева распорядился купить работникам райадминистраций комплект кусачек, чтобы те убирали рекламные растяжки

Архивное фото Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил главам районных администраций города купить своим сотрудникам комплект кусачек, чтобы те боролись с незаконной рекламой на наземных пешеходных ограждениях и заборах.

Об этом он заявил во вторник, 15 октября, в ходе аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В свою очередь, мэр назвал данный вид рекламы мусором и отметил, что она висит незаконно, так как на нее не дают разрешений. В связи с этим он попросил очистить город от рекламного мусора.

— Главы районов, смотрите. Я вот вижу, что у нас появляется большое количество рекламных растяжек на НПО (наземных пешеходных ограждениях, - ПН). Ваши работники перемещаются по городу - купите им каждому комплект кусачек, чтобы они те стяжки пластиковые просто откусывали, снимали тот мусор, которые вешают на НПО. Этот мусор обрывается, висит и вообще создается впечатление какого-то бардака. Это не способ рекламы. Вы знаете, что получить разрешение не него невозможно. Вы знаете, что это мусор. И вы просто проезжаете мимо, видя этот мусор. Если не хотите так, то сделайте иначе. Есть у вас группы, которые занимаются контролем санитарного состояния. В районах я не хочу видеть этого мусора на заборах. Надо дать понять, что она не будет висеть. Они не будут тратить на это деньги, если поймут, что оно не работает, - предложил Александр Сенкевич.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, как следует бороться с надписями на фасадах домов. В частности он предложил закрасить все это раствором цемента, а также штрафовать собственников фасадов, чтобы они поняли, что лучше закрасить самим, чем выплачивать постоянные штрафы.

Также Александр Сенкевич предлагал бороться с незаконными объявлениями на столбах и электроопорах с помощью автодозвона на номера в объявлениях. Помимо этого, он предлагал, остановки и другие металлические конструкции обклеенные объявлениями закрашивать краской с песком, чтобы на поверхности не клеилась бумага.

В частности, мэр неоднократно отчитывал глав районов за за неудовлетворительную работу по уборке рекламы с металлических конструкций остановочных комплексов.

Однажды Александр Сенкевич поручил заклеить фасад здания фирмы, которая принимает волосы, их же рекламой.