В «УЗ» заявили, что работа Николаевского морпорта заблокирована из-за того, что АМПУ лоббирует частную компанию для отгрузки зерна

Фото из архива В региональном филиале «Одесской железной дороги» ПАО «Укрзалізниця» заявили, что руководство Николаевского филиала ГП «АМПУ» лоббирует интересы ООО «Сисайд Терминал», что может привести к остановке работы порта.

Об этом сообщает пресс-центр филиала.

«Лоббирование руководством Николаевского филиала ГП «АМПУ» интересов ООО «Сисайд Терминал» привело к сбоям в работе порта. Сейчас из-за нехватки локомотивов эта частная компания не справляется с перемещением вагонов по территории порта. Для стабилизации ситуации «Укрзалізниця» была вынуждена временно запретить отгрузки зерновых грузов в адрес нескольких предприятий. Бездействие администрации Николаевского морского порта и неудовлетворительная работа «Сисайд Терминал» на подъездных путях уже привела к задержке вагонов 11 поездов. Поэтому грузовладельцы понесли убытки на общую сумму около 2 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Также на «Одесской железной дороге» заявили, что это уже не первый случай, когда действия этого предприятия блокируют работу порта. Так, в августе 2018 году в «Укрзалізницю» обращался посол США в Украине относительно злоупотреблений монопольным положением Николаевским филиалом ГП «АМПУ» и лоббирования интересов Сисайд Терминал. Тогда была остановлена ​​работа мощного контрагента порта - ООО «Гринтур-Экс» (Бунге Украина).

«Укрзалізниця» в очередной раз призывает и.о. руководителя ГП «Администрация морских портов Украины» Райвиса Вецкаганса навести порядок в работе порта и не использовать административный ресурс для защиты коммерческих интересов частных компаний», – отметили в пресс-центре.

«Обращаем внимание, что псевдоакции протеста объединенного профсоюза работников администрации Николаевского морского порта, которая состоялась в начале октября, возглавлял ее председатель Сергей Гайчов. Сейчас этот человек занимает должность заместителя начальника по развитию портовой инфраструктуры ГП «Николаевский филиал «АМПУ ». А это - прямое нарушение ч. 6 ст. 7 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», где говорится, что занятие работодателем выборной должности в профсоюзе является недопустимым», – добавили в филиале.

В «УЗ» предполагают, что протесты были организованы с использованием административного воздействия на работников порта.

«Напомним, что железнодорожники готовы обеспечить надлежащее содержание подъездного пути порта и своевременную уборку и подачи вагонов Стивидор», – добавили в «УЗ».

Помимо этого, акцентировали, что предложения и проекты договоров по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры порта без привлечения посредников предоставлены Николаевском филиале ГП «Администрация морских портов Украины».

Ранее сообщалось, что в Николаеве 1 июня на подъездных путях к территории Николаевского морского торгового порта образовался транспортный коллапс. Стивидорная компания заявила, что «Укрзалізниця» блокирует работу Николаевского морпорта.

В свою очередь, в региональном филиале «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзалізниця» заявили, что николаевский филиал Администрации морских портов Украины блокирует их работу на территории порта.