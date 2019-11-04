«Николаевоблтеплоэнерго» подключило к отоплению 91% жилых домов

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» запустило в работу 99 из 101 котельных.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Уровень подключения жилых домов 91%», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что некоторые ОСМД принимают решение, в целях экономии, не принимать тепло в жилые дома некоторое время, то есть не открывают вентиль на жилом доме.

«Котельные предприятия осуществляют подачу тепла в соответствии с температурным графиком работы котельных. Начисления будут осуществлены за фактически потребленную тепловую энергию, согласно показаний приборов учета тепловой энергии. Объекты после пуска тепла получают наряды на подключение отопления, в которых ставит подпись представитель предприятия и представитель потребителя», - говорится в сообщении.

Если же в домах отсутствует централизованное отопление, то потребителей просят обращаться к обслуживающим организациям, так как все котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» находятся в работе, кроме котельной по улице Пограничная, 150 и котельной по проспекту Центральный 24-к, которые в связи с технологическим процессом будут запущены на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Николаевского городского совета принял решение начать отопительный период на всех объектах с 31 октября. По состоянию на 1 ноября в Николаеве облтеплоэнерго запустило в работу 85 котельных. А «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на 4 ноября подключила к теплу уже более 300 объектов