Николаевской «могилянке» ночью вернули украденные раннее два молодых дерева

В четверг, 7 ноября около трех часов ночи Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы вернули украденные несколько дней назад два молодых дерева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор университета Леонид Клименко.

Ранее сообщалось, что возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестный в 00:40 украл молодые деревья, которые высадили только в конце октября.

«НЕВЕРОЯТНО! Сегодня, 7 ноября ближе к 3:00 ночи, в городе Николаеве было зафиксировано акт проявления СОВЕСТИ) Нам вернули украденные несколько дней назад два молодых дерева! Совместными усилиями неравнодушных жителей Николаева, СМИ, коллектива университета было осуществлено широкую компанию по распространению информации об этом преступлении. И как видим, что совесть заставила нашего вора вернуть дерева!» - написал ректор.

В частности, Леонид Клименко поблагодарил все местные СМИ и пользователей соцсетей, которые помогли в поисках. Также он надеется, что пример возвращения краденного станет не последним в истории нашего города.

«А может вообще произойдет ТАКОЕ, что наши люди перестанут воровать и репутация Николаева, как «бандитский города», останется далеко в прошлом!» - подытожил он.

Напомним, как в Николаеве ночью мужчина и женщина украли высаженные возле горсовета цветы, а после уехали на такси.

В прошлом году николаевцы воровали мраморную крошку и кусты возле здания горсовета.

Ранее, в центре Николаева в очередной раз украли цветы из клумбы возле офиса турфирмы. Стоит отметить, что из клумбы возле этого офиса, который находится неподалеку от Главка областной полиции, уже не первый раз крадут цветы. Вечером в ноябре 2017 года на камеры наблюдения уже попадался неизвестный на похожей краже, а летом того же года мужчина украл 4 можжевельника, 2 кипариса, 2 елки и еще пару растений.

А в апреле 2019 года в микрорайоне Терновка женщина украла из чужой клумбы цветы. А в ночь на 10 октября 2018 года неизвестные украли 15 кустов самшита в зеленой зоне на улице Генерала Карпенко.

Ранее в Николаеве неизвестный украл газонную траву, уложенную возле дома. До этого две женщины ночью украли восемь кустов декоративных растений, высаженных около магазина. Также ранее в Николаеве супруги украли из двора местной жительницы два куста можжевельника, продав их, выручили 200 гривен.

Еще в николаевском сквере «Обувщик» неизвестные похитили более сотни саженцев деревьев сразу же после того, как их и высадили николаевцы.