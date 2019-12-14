В Православной церкви Украины заявили об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Об этом в Facebook сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря.

В частности, Зоря сообщил о первых новостях с архиерейского Собора ПЦУ, который посвящен годовщине создания новой церкви.

«На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций «Киевская Патриархия УПЦ КП» и «патриархия УАПЦ», - отметил Зоря.

Отметим, что 14 декабря Православная церковь Украины проводила в Национальном заповеднике «София Киевская» расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви, сообщает «Укринформ».

Известно, что в Соборе принял участие весь епископат ПЦУ. Заседание началось в 9:30.

В своем обращении митрополит Епифаний напомнил, что 15 декабря прошлого года состоялся Объединительный Собор украинских церквей и так появилась Единая поместная автокефальная церковь Украины. 6 января был получен Томос об автокефалии, за что борьба велась веками.

Напомним, ка УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле был подписан Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.

20 июня «Поместный собор» Филарета восстановил Киевский патриархат и отказался от Томоса об автокефалии. Также Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.

29 июля Минюст начал процесс ликвидации УПЦ КП и лишения права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП. Основание – решение ликвидационной комиссии ПЦУ.

31 июля Минкульт подтвердил ликвидацию Киевского патриархата.

После чего патриарх Филарет обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права верующих УПЦ КП и заявлением о захвате со стороны УПЦ.

11 ноября сторонники Филарета пытались прорваться в здание суда в Киеве – от них забаррикадировались стульями.