Будем этих «героев» размещать в СМИ: В Николаеве снова заговорили о том, чтобы установить видеокамеры возле стихийных свалок

Городской голова Николаева Александр Сенкевич возмущен, что жители города кидают свой мусор где попало. Поэтому он поручил устанавливать в местах стихийных свалок видеокамеры, а потом показывать в СМИ этих «героев».

Об этом он заявил в понедельник, 16 декабря, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, мэр показал чиновникам фото на пересечении улицы Московская и Адмирала Макарова, где возле трех мусорных баков лежит куча мусора. По его словам, два бака пустые, то есть кто-то перевернул их содержание, вывалил на асфальт и рылся в ней.

— У нас в городе очень большое количество людей, которые просто не любят ни себя, ни свой город. У нас пошла такая мода – создавать свалки, где попало. На Лягина – центр города – у нас свалка на свалке, причем там такое: есть листва, а в нее кто-то там унитаз кинул, еще. Свалки образуются просто везде, где попало, настолько обнаглели, - заявил мэр.

Также он добавил, что такая ситуация есть и в частном секторе - улицы 3-я Военная и 2-я Экипажная, когда люди складируют свой мусор в разных местах из-за чего и образовываются стихийные свалки.

— В местах этих стихийных свалок, которые образовались уже несколько месяцев, давайте там видеосъемку будем делать, и вот этих «героев» будем размещать во всех СМИ, - предложил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке улиц 68 Десантников и 1-й Слободской, где недобропорядочные горожане систематически сбрасывают мусор и устраивают стихийную свалку, установят камеру внешнего видеонаблюдения. Ее подключат к системе «Безопасный город», что даст возможность оперативно выявлять нарушителей и выписывать им штрафы.

Стоит отметить, что на стихийные свалки часто жалуются и сами николаевцы, к примеру, житель города пожаловался на свалку из листьев и мусора между домами в микрорайоне Лески. По его словам, свалку возле домов устроили более чем полтора месяца назад, а соответствующие службы не принимают никаких действий.

Также, жители Николаева, проживающие в доме №130 по улице Космонавтов, пожаловались на работников управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» за то, что те устроили на газоне стихийную свалку из листьев и на днях подожгли ее. В компании заявили, что не имеют отношения ни к свалке, ни к поджогу.