Мэр Николаева с чиновниками показали журналистам отремонтированный ЦПАУ в райадминистрации – но откроют его, когда найдут работников

В пятницу, 27 декабря, в Николаеве состоялась инспекция отделения центра предоставления админуслуг в здании Ингульской районной администрации после ремонта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в рамках выделенного финансирования подрядчик провел ремонт внутри здания, однако в ходе выполнения работ выяснилось, что нужно доработать некоторые моменты, к примеру, сделать входную группу на улице, сделать более удобным перемещение по территории, обустроить детскую зону.

— Единственная проблема, которая есть сегодня для полноценной работы ЦПАУ – это отсутствие людей, которые смогут заполнить все месса. Мы немного исправили ситуацию на последней сессии и проголосовали за увеличение штатной численности департамента на 24 единицы. Сейчас параллельно идет ремонт 163 кабинета в горсовета под «open space», - заявил Александр Сенкевич.

Директор департамента админуслуг Дмитрий Лазарев добавил, что уже объявлен конкурс на замещение вакантных должностей и заканчивается он 16 января. На уточняющий вопрос, сколько работников не хватает именно в этом отделении, чиновник не ответил, аргументировав это тем, что у них «нет понимания тут и там, это все отдаленные места регистраторов».

— Не имея возможности реального наращивания мощностей и нормальной проходной способности, нет смысла открывать такой ЦПАУ. Это не очень большой срок, учитывая то количество праздничных дней. Надеюсь, что мы максимально быстро заполним эти рабочие места. Очень много желающих подали свои заявки и ждут рассмотрения конкурсной комиссией. Мы не открываем ПАУ сегодня, мы даем в эксплуатацию, как и обещали до Нового года, - отметил Дмитрий Лазарев.

При в ходе в здание николаевцев будут встречать администраторы, которые будут консультировать горожан и проверять полноту необходимых документов. Для горожан с ограниченными физическими возможностями сделали автоматический подъемник. Всего горожан будет обслуживать восемь регистраторов, которые будут предоставлять все 160 услуг, как и в главном отделении ЦПАУ. В здании также обустроили отдельное помещение, где будут оформлять загранпаспорта и паспорта гражданина Украины, со временем работники этого отдела, при надлежащем финансировании из горбюджета, будут оформлять водительские удостоверения и регистрировать транспортные средства.

Также для николаевцев обустроили два туалета, один из которых приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями, кроме этого в нем есть даже пеленальный столик для детей.

Помимо внутренних ремонтных работ, подрядчик обустроил парковку, а также отремонтировал асфальтное покрытие заезда к администрации.

В ходе экскурсии по отремонтированному ЦПАУ, мэр заявил, что откроют центр для горожан до 1 февраля.

Мэр Николаева Александр Сенкевич 4 июля заявил, что поставил задачу перед подчиненными ко Дню Города открыть в здании Ингульской администрации новый Центр предоставления административных услуг.

Однако договор на капремонт помещений в Ингульской администрации, где размещается ЦПАУ, подписали с подрядчиком ООО «ИТЦ «Николаевбуд» только 15 августа. Стоимость работ - 1,3 миллиона гривен. И по графику работы должны завершить до 31 декабря 2019 года.

Позже сообщалось, что в Николаеве отделение центра предоставления админуслуг в здании Ингульской районной администрации после ремонта планируют сдать в эксплуатацию уже до конца 2019 года. Однако не хватает большей части сотрудников.